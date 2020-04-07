Всех приезжающих из Крыма отправят на обсервацию – Херсонская ОГА

07.04.2020, 0:35, Новости дня

Всех граждан, въезжающих на материковую часть Украины с территории временно оккупированного Крыма, отправляют на обсервацию в районные больницы. Об этом на брифинге 6 апреля заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, сообщает “Укринформ”.

Председатель ОГА отметил, что граждане из КППВ “Каланчак”, “Чонгар”, “Чаплинка” направляются в ближайшие центральные районные больницы – Чаплинскую, Новотроицкую, Каланчакскую. После этого их перевозят в определенные больницы согласно месту регистрации или проживания, где они будут находиться 14 дней.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровело 28 пациентов.

Кабмин 18 марта разрешил Госпогранслужбе Украины пропускать украинцев в Крым и из Крыма во время действия карантинных мер “при наличии оснований гуманитарного характера”.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,29 млн, из них более 271 тыс. выздоровели, более 70,7 тыс. умерли.