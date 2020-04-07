 

Законопроект о банках. СМИ узнали, какой нардеп подал более 6 тыс. правок

07.04.2020, 0:35, Новости дня

Внефракционный депутат Антон Поляков подал 6 тыс. правок к законопроекту №2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источники.

Еще 1500 поправок поступило от депутата от “Слуги народа” Ольги Василевской-Смаглюк, отмечают журналисты.

“Основная масса [правок] подана именно группой [бизнесмена] Игоря Коломойского”, – рассказал источник СМИ.

6 апреля народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что в законопроект внесли 13 тыс. правок.

30 марта на внеочередном заседании парламента законопроект был принят в первом чтении. Документ поддержало 267 народных депутатов.

Проектом закона предлагается ввести запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – Коломойскому, пояснял нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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