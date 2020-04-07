“Носит декларативный характер”. Зеленский ответил на петицию об отзыве подписи под протоколом о создании консультативного совета

07.04.2020, 0:35, Новости дня

Протокол о намерении создать в рамках трехсторонней контактной группы консультативный совет при участии представителей ОРДЛО носит декларативный характер и не влечет никаких правовых последствий. Об этом говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на петицию с требованием отозвать подпись украинского представителя под протоколом.

“По результатам заседания контактной группы 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ – протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий, в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, поэтому полномочия президента на подписание или отзыв подписей под ним не регламентированы законодательством”, – сказано в ответе.

В документе отмечается, что в состав контактной группы, как и раньше, входят Украина, ОБСЕ и Россия.

“Приглашенные из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке контактной группы и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ”, – подчеркнул Зеленский.

Также в ответе сказано, что создание консультативного совета соответствует Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, подписанному 12 февраля 2015 года. Этот орган должен стать “техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы контактной группы для обсуждения вопросов с участием граждан Украины: как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях”.

Петиция была размещена в разделе электронных обращений 16 марта. До 6 апреля, когда на нее ответил Зеленский, петицию подписало более 28 тыс. человек (глава государства обязан рассмотреть и ответить на петицию, если ее поддержит 25 тыс. человек в течение месяца).

Договоренность о создании так называемого консультативного совета была достигнута в Минске 11 марта этого года. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” заявили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

13 марта издание ZN.UA опубликовало протокол о намерении создать совет. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является “зрадою” и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО будут привлекаться только “представители гражданского общества”, а также внутренне перемещенные лица, которые живут на подконтрольной украинскому правительству территории.

31 марта Ермак заявил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР”.