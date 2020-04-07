Выяснилось, что постель человека грязнее, чем место для сна у обезьян
07.04.2020, 0:20, Новости дня
Американские ученые обнаружили, что кровать человека намного грязнее, чем те места, где спят шимпанзе и обезьяны.
Специалисты выяснили, что 35% микроорганизмов, которые находятся в постели, это бактерии с человеческого тела. Обнаружилось, что у шимпанзе микробов, которые остались после взаимодействия со слюной, кожей или фекалиями, в месте их ночлега гораздо меньше.
Паразиты, которые попали в места для сна обезьян, были из внешней среды. По мнению ученых, ночлег обезьяны чище по причине того, что он часто заново обустраивается.
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