Times – в Великобритании подтвердилась некачественность нескольких миллионов купленных в Китае тестов на коронавирус

07.04.2020, 0:06, Новости дня

В Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили о том, что миллионы купленных в Китае тестов на коронавирус оказались некачественными, пишет The Times. Несмотря на то что работа по их улучшению уже началась, учёные, ответственные за проверку тестов на пригодность, полагают, что их можно будет использовать не раньше, чем через месяц.



Reuters

Великобритания закупила в Китае несколько миллионов некачественных тестов на коронавирус, сообщает The Times со ссылкой на слова главы отдела тестирования Министерства здравоохранения Великобритании Джона Ньютона.

По словам Ньютона, тесты показывали верный результат только в случае с тяжело больными пациентами.

«К сожалению, тесты, которые мы просмотрели до сих пор, не показали хороших результатов. Мы видим много как ложноотрицательных, так и ложноположительных результатов», —приводит издание слова профессора Оксфордского университета Джона Белла.

При этом в стране не намерены закупать новые партии тестов, а работать над улучшением характеристик имеющихся. Тем не менее, в министерстве настроены «оптимистично», ожидая, что ситуация с тестами на коронавирус нормализируется уже через несколько месяцев.

По словам Ньютона, команда учёных из Оксфорда, которой было поручено провести оценку тестов для правительства, уже связалась с производителем тестов, для того чтобы начать работу по их улучшению. Учёные полагают, что пройдёт по крайней мере месяц, прежде чем можно будет использовать хотя бы один из этих тестов.

Вместе с тем, по последним опросам, лишь треть врачей с симптомами заражения может пройти тест на коронавирус. Также выяснилось, что каждый пятый медицинский работник в Великобритании не имеет доступа к средствам индивидуальной защиты, необходимым для безопасного лечения больных коронавирусом. При этом множество сотрудников вынуждены оставаться на самоизоляции, так как симптомы заражения появились у их близких.

«Нынешняя стратегия правительства по проведению тестирования, которая помогла бы сотрудникам системы здравоохранения Англии как можно быстрее вернуться на работу, явно не работает», — приводит The Times слова председателя Королевской коллегии врачей Эндрю Годдарда.