Не цепные псы

06.04.2020, 23:54, Разное

Урал терзают бродячие собаки. Они нападают на детей и загрызают одиноких прохожих. Чиновники и волонтеры объединяют усилия

В конце февраля в Екатеринбурге 12-летняя школьница стала жертвой стаи бродячих собак. Утром Настя шла в школу по тротуару около Ботанического сада на улице 8 Марта. Здесь на нее и напали дворняги. Шесть собак окружили девочку. У школьницы в руках был только пакет со сменной обувью. Им она и начала отбиваться. Одной из собак удалось укусить Настю за ногу, но затем произошло необъяснимое — почему-то псы отступили.

— Дочка у меня настоящий герой, не растерялась, — говорит мама пострадавшей Майя Пакулова. — Отбивалась пакетом со сменкой и даже наушники в одну из собак бросила. Испуганная прибежала домой, мы поехали в районный детский медпункт. К сожалению, вакцины от бешенства там не было. Пришлось вызвать скорую, которая увезла нас в больницу № 9. Врачи зафиксировали на правой ноге дочери множественные рваные раны.

Насте предстоит пройти длительный курс лечения.

По информации муниципального предприятия «Спецавтобоза», занимающегося отловом бродячих собак на улицах города, Настина история — не единственная в этом районе. Из комитета по экологии с начала года поступило три заявки по указанной территории. В феврале бригада по отлову бродячих животных семь раз выезжала на Ботанику, но стаю не обнаружила. Собаки прячутся на территории частной стройки в районе бывшего Ботанического рынка, куда доступа для специалистов по отлову нет.

В день, когда стая напала на школьницу, специалистам удалось поймать одну бродячую собаку, но не факт, что именно она укусила Настю. Стоит отметить, что большинство горожан не сообщает о появлении бродячих собак у них во дворе до тех пор, пока те кого-то серьезно не искусают. Если облаяли или слегка цапнули, без особых повреждений, то люди не тратят время на звонки в администрацию.

Как это устроено?

Еще недавно ничейных животных усыпляли. Общественники несколько лет выступали против столь негуманного обращения, и с января 2019 года отлов животных производится с соблюдением ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и «основывается на принципах гуманизма, соблюдения норм общественной нравственности и спокойствия населения».

Как сообщили «Новой» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в 2020 году из бюджета Свердловской области на «мероприятия по обращению с собаками без владельцев» выделено 35 107,4 рублей.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен отлавливать животных и доставлять их в приют, где они содержатся 21 день. В это время животным делают прививки, лечат, стерилизуют и маркируют желтыми бирками. Только после этого им подыскивают новый дом или возвращают туда, где отловили.

По словам начальника приюта для животных «Спецавтобазы» Анастасии Нестули, животных сегодня ловят при помощи «Ветеринарного метателя», в основе которого пружинный механизм. Его заряжают дротиком с ветеринарным снотворным, стрелять им можно с расстояния до 15 метров. Раньше использовались другие приспособления, с ними подойти к собаке нужно было гораздо ближе — метров на пять.

Анастасия отметила, что собачьи стаи чаще нападают на детей, чем на взрослых. Дети эмоциональны, размахивают руками и предметами. По словам специалиста, лучше остановиться и не двигаться, следить, чтобы собаки не подходили со спины. Если есть возможность, чем-то прикрыться сзади. Как только человек побежал, у собак автоматически включается охотничий инстинкт. Собаки бегут за вами, а обогнать их практически нет шансов.

Зоозащита

Ловцы бродячих животных уже второй год действуют в рамках нового, гуманного законодательства. При этом серьезно возросли затраты на каждую особь. Только содержание в течение трех недель в приюте обходится бюджету в 7380 рублей на одну собаку.

— В Екатеринбурге существует только один приют на животных — на территории ЕМУП «Спецавтобаза», — рассказала Анна Вайман, руководитель общественной организации «Зоозащита». — Если животное за время, проведенное в приюте, не нашло хозяина, прежнего либо нового, оно выпускается на улицу. Часть животных забираем мы.

Волонтеры ищут финансовых кураторов, которые готовы жертвовать какую-то сумму на содержание животных. Средняя сумма для Екатеринбурга — 4000 в месяц на одно животное. Либо 3000 плюс корм (это 4500‒4800 в среднем). Ищут горожан, которые готовы вкладываться любой суммой, пусть даже в сто рублей, но ежемесячно. Из таких людей складывается команда поддержки, финансовых опекунов конкретного животного, пока ему не найдется хозяин.

Фото: РИА Новости

По словам Анны Вайман, в законе о гуманном обращении с животными закреплена не обязанность, а право организовывать приюты.

Администрация Екатеринбурга, к сожалению, воспользоваться этим правом не хочет. И выбрала альтернативную возможность: выпуск обратно в среду.

— Екатеринбургу муниципальный приют нужен обязательно. Его отсутствие в городе-миллионнике — это позорище. По факту обычные горожане, волонтеры, выполняют государственную функцию, содержат животных, — говорит Вайман.

Усугубляют ситуацию и ложно добрые горожане, которые подкармливают бездомных животных. Стая растет, а территорию вокруг воспринимает как свой дом. А дальше начинается борьба с «чужаками».

Пермь. «Побеждают интересы собак»

«Поздним вечером 27 марта 2020 года в Мотовилихинском районе Перми гражданка 1962 года рождения возвращалась из гостей. На улице Клыкова она подверглась нападению стаи безнадзорных собак. От полученных укусов она погибла на месте», — это цитата из официального заявления СКР по Пермскому краю. Тело женщины было обнаружено утром 28 марта.

Отловом собак в Перми занимается МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». СК считает, что служба свои обязанности надлежащим образом не исполняла, что и стало причиной гибели женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Это не первое уголовное дело о смерти человека от укусов собак в Перми. Ситуация с нападениями обострилась со второй половины 2019 года. В октябре в центре города пропала 80-летняя пермячка. По одной из версий следствия, она стала жертвой бездомных собак, ее окровавленную одежду нашли в логу, где обитает стая. Тогда СК возбудил дело о смерти человека в результате халатности в отношении начальника службы по отлову Игоря Сафонова.

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников отвечал в октябре на вопросы горожан в своем Instagram: «Пока службы могут только стерилизовать, чипировать и отпускать собак. Сейчас собака не агрессивная, а потом, в стае, становится агрессивной. И число укусов растет. Это признак неправильно найденного баланса между интересами защиты детей, людей от собак и интересами собак. Пока, похоже, побеждают последние», — сказал он.

В администрации Перми «Новой газете» сообщили, что на территории города, по данным 2019 года, разгуливают порядка 4300–4400 безнадзорных псов. В 2018 году было отловлено 2322 собаки, в 2019 году — 2861 собака, за три месяца 2020 года — 564 собаки. Но несмотря на действия властей, общая численность популяции сохраняется много лет.

На жалобы пермяков администрация отвечает, что на улицах не только безнадзорные животные: «Это и бывшие хозяйские, и щенки домашних животных, и опекунские собаки. До половины поголовья питается в основном за счет активного подкармливания со стороны людей, магазинов <…> Для содержания собак строится новый приют».

Новый приют, рассчитанный на 350 мест, должны были сдать 31 марта, но не успели. «Строительство в завершающей стадии, на объекте ведутся отделочные работы, уже возведен каркас главного корпуса. На балансе сейчас два приюта для содержания безнадзорных животных, там содержится в среднем около 500 особей».

Согласно закону, отдельные животные могут содержаться в муниципальном приюте пожизненно. «На содержание Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек в 2018 году было выделено 28,6 млн рублей, в 2019 году — 28,9 млн рублей, в 2020-м — 45,1 млн рублей», — рассказали в администрации Перми.

В ноябре произошло еще одно резонансное нападение. Восемь собак набросились на троих мальчиков в частном секторе. Случайный прохожий отогнал стаю и вызвал скорую помощь, семилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого случая начальник службы отлова Игорь Сафонов был уволен.

Власти города говорят, что сейчас собак из приюта обратно на улицу не отпускают, а находят животным новых хозяев: «В 2018 году учреждением было выпущено на прежние места обитания 20 неагрессивных собак. В 2019 и 2020 годах выпуск собак не осуществляется. Муниципальный приют наряду с содержанием животных проводит активную работу по поиску хозяев для собак, разъяснению особенностей ухода за животными. Так, с января по март этого года новый дом обрели уже 226 собак», — рассказали в администрации «Новой газете».

Нижний Тагил. «Собачья карусель»

48% жалоб жителей Нижнего Тагила в органы власти связаны с безнадзорными собаками. Об этом на аппаратном совещании 13 марта пояснил глава Ленинского района города Геннадий Мальцев. И пообещал «плотно поработать над отловом».

Проблема для города действительно острая: 9 января десять бродячих собак напали на студентку Высокогорского многопрофильного техникума, разорвав ей пуховик, джинсы, прокусив ноги. Девушку спасли прохожие, бросившиеся отгонять псов.

За месяц до этого, 6 декабря 2019 года, в микрорайоне Лебяжка стая собак набросилась на школьницу. Животные прокусили девочке правую ногу. На помощь ребенку пришли две местных жительницы, отогнавшие зверей сумочкой и палкой.

До этого собаки нападали на женщин с детьми, загрызали насмерть пенсионеров. В местных СМИ легко найти упоминания о нападениях с начала нулевых и до наших дней.

Фото: РИА Новости

Чиновники признают: отлавливать животных подрядные организации просто не успевают. Но почему?

С середины прошлого десятилетия на рынке Нижнего Тагила появилась фирма «Универсалремонт» под руководством Евгения Шлеина из Артемовского. Компания заключила договоры с десятками муниципалитетов в Свердловской и Тюменской областях — вплоть до Нягани.

Собак умерщвляли, грузили как дрова и везли по разным городам, предъявляя заказчикам и получая деньги. Зоозащитники метили трупы убитых животных краской, чтобы доказать наличие этой жуткой «собачьей карусели».

Многие муниципалитеты после этого расторгли контракты с «Универсалремонтом».

К 2020 году на смену ООО «Универсалремонт» приходит ООО «Специализированная служба». По новым правилам фотографии или видео отловленных собак требуется выкладывать на сайте компании, занимающейся отловом. Из 128 фотографий собак, выложенных на сайте, 115 — щенки. Методику «собирания щенков по объявлениям» используют многие подрядчики. Она очень удобная: отловить щенка много проще, чем опытную самку.

На сайте, похоже, выкладываются одни и те же собаки, только «отловленные» в разных муниципальных образованиях. Вот собака, отловленная в городе Артемовский 16 января 2020 года. В альбоме «Нижний Тагил» она же фигурирует под номером 89 и поймана якобы 23 января 2020 года. Кинологи уже обращались к директору «Службы заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Борису Морову, указывая на фотографии одних и тех же животных, отловленных якобы в четырех разных муниципалитетах. «Служба» не стала разбираться в вопросе.

1 февраля в приют «Добрые руки» обратилась Елена Пахмутова, председатель садоводческого товарищества «Дружба № 1» поселка Горбуново. Она просила приютить собак, которые появились на территории сада в ночь на 20 января 2020 года.

Собаки, привезенные Пахмутовой, контактные, в ушах — бирки (номера 77, 74, 73, 72). Значит, они были отловлены. Клинический осмотр животных, проведенный ветеринарным врачом приюта, показал наличие запущенных кожных заболеваний, истощение, но больше всего специалистов поразила имитация кастрации животных.

У самки порезана кожа и подкожная клетчатка, при этом она беременна. У самцов семенники на месте, но тоже имеются швы, которые воспалены и сделаны там, где обычно, делается операция кастрации.

У всех четырех собак гниющие уши. Бирки установлены с нарушением анатомии уха собаки, а предназначены и вовсе для крупного рогатого скота.

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