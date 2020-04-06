Названы ставшие бесполезными в процессе эволюции органы тела человека

06.04.2020, 23:53, Разное

В процессе эволюции некоторые органы тела человека становятся бесполезными рудиментами, а какие-то даже могут причинять определённые неудобства. Эксперты назвали внешние и внутренние образования, без которых не могли обходиться древние люди, но вполне может современный человек.

К примеру, третье веко, формирующее в углу глаза полулунную складку, есть у человека, акул, птиц и рептилий. Если у животных оно представляет собой полноценную мигательную перепонку, служащую для увлажнения и защиты органов зрения, то для людей бесполезно. Мужские соски – один из наиболее загадочных рудиментов, назначение которого до сих пор представляет загадку для учёных. Согласно некоторым теориям, остатки молочных желез мужчинам не нужны, но и исчезнуть полностью не могут, так как органы у обоих полов вырождаются «синхронно», но женщинам они необходимы для кормления малышей.

Для представителей монголоидной расы присущ такой признак как эпикантус – складка верхнего века у внутреннего угла глаза. По одной из гипотез, он является «защитным аппаратом» для предотвращения попадания в органы зрения пыли, холодного воздуха, солнечной радиации и ветра. Если соединить большой палец с мизинцем и слегка согнуть кисть, то в нижней части предплечья можно увидеть длинное сухожилие, или ладонную мышцу. Она есть у 85% современных людей и осталась ещё со времён, когда в поисках пищи нужно было залезать на дерево, но сейчас абсолютно бесполезна.

Древний человек имел густую растительность на теле, а «мурашки», или пиломоторный рефлекс, и ответственная за их появление мышца arrector pili, помогали выглядеть пред противником более устрашающе, а кроме того, поднимали «шерсть дыбом», задерживая нагретый телом воздух, что не давало замёрзнуть. Аппендикс выполняет гормональную, секреторную и защитную функции, но его удаление никак не отражается на состоянии организма. Копчик, или хвост, присутствует у небольшого количества людей. Данный отросток удаляют хирургическим путём. Роль копчика – распределение физической нагрузки, точка опоры при сидении, крепление мышц и связок, нужных для мочеполовой системы и отделов толстого кишечника.

Ушные мышцы – височно-теменная, задняя, передняя и верхняя раньше были необходимы для движения ушами и улавливания звуков, но для современного человека бесполезны. Рудиментами являются также зубы мудрости и морганиев желудочек. Последний представляет собой углубление между ложными и истинными голосовыми связками. В древности использовалось для резонансного голоса, помогающего общаться на большом расстоянии.