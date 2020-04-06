Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек

06.04.2020, 23:48, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло на 77,2 тыс. человек, 4,8 тыс. пациентов умерли; общее число заболевших в мире превысило 1,21 млн, умерли 67 тыс. 594 человека, сообщила в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе – 655 339 и 49 479 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 33 932, а умерших – на 3 063, передает ТАСС.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 352 592 человека, 9 680 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 6 апреля там выявлено 112 522 заболевших и 3 861 летальных исходов.

Из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам следует, что больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 307 318. Далее следуют Испания (130 759), Италия (128 948), Германия (95 391) и Китай (83 005).

Напомним, в РФ число инфицированных новым коронавирусом достигло 6 тыс. 343 человек, за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.