Коронавирус: в США и Великобритании – обострение, в Италии и Испании – признаки прогресса

06.04.2020, 23:40, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого на прошлой неделе был диагностирован коронавирус, все еще находится в больнице, куда его доставили для проведения дополнительных анализов после выявления высокой температуры.

В пресс-службе премьера подчеркивают, что госпитализация является мерой предосторожности и что Джонсон по-прежнему руководит правительством.

Великобритания в последние дни превратилась в один из эпицентров пандемии: в воскресенье в стране зафиксировали более 600 смертей.

В других странах Европы отмечаются некоторые улучшения после нескольких недель разрушительных последствий эпидемии, которая вынудила правительства ввести жесткие карантинные меры.

Италия, где зафиксировано больше всего смертельных случаев, заявила о самом медленном приросте за две недели. В Испании число смертей и новых случаев заражения также уменьшается на протяжении уже нескольких дней.

Тем временем в США штаты Орегон и Вашингтон заявили, что отправят тысячи аппаратов искусственного дыхания в Нью-Йорк, наиболее пострадавший от эпидемии.

Из приблизительно 9600 случаев смерти от коронавируса в США около трети приходится на Нью-Йорк, где походные лазареты и плавучий госпиталь ВМС пытаются снять часть нагрузки с городской системы здравоохранения.

В некоторых других частях страны отмечен рост числа случаев заражения, в том числе в Пенсильвании, Колорадо и столице США, Вашингтоне, где зафиксировано около 1000 подтвержденных случаев.

В Южной Корее, которая стала одним из первых эпицентров пандемии, в понедельник зафиксировано всего 47 новых случаев, однако заместитель министра здравоохранения Ким Ган Лип призвал граждан сохранять бдительность и оставаться дома, чтобы предотвратить новый всплеск эпидемии.

По его словам, данные со смартфонов показывают, что в последние недели слишком много людей посещают рестораны и парки.

В соседней Японии зарегистрировано 600 случаев, однако опасения вызывают некоторые районы, в том числе Токио, где число случаев растет значительно быстрее.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объвил, что его правительство планирует со вторника объявить чрезвычайное положение в Токио и шести других районах. Как ожидается, режим ЧП, предусматривающий распоряжение не выходить из дома, будет действовать около месяца.

Японское правительство также готовит пакет экономической помощи в размере около 1 триллиона долларов.

Противоположная тенденция наблюдается в Австрии, власти которой в понедельник заявили, что рассматривают возможность частично снять ограничительные меры и разрешить открыть некоторые магазины со следующей недели, а остальные – с 1 мая. В Австрии зафиксировано 12000 подтвержденных случаев.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства принять меры для защиты женщин на фоне резкого роста числа случаев домашнего насилия во время пандемии.