Мнение: Спасибо, я счастлив

06.04.2020, 23:30, Разное

Сегодня многие и много пишут про жизнь в условиях карантина. Пишут о перипетиях, тревогах, радостях, повседневной жизни и пр. Я могу сказать в этой связи только одно: я – счастлив… Да, я счастлив по настоящему счастлив и вот почему

Дело в том, что, как говаривали раньше "радиация не видна" (и вирус не виден), однако угроза реальная. Все принимаемые санитарно-эпидемиологические меры верны, но не дают 100% гарантии, лишь значительно снижаю риск заболеть при полном их соблюдении.

Так вот я максимально следую им, самоизолируюсь, не хожу, куда не следует, держу "социальную дистанцию", когда хожу куда следует, мою, проветриваю… Делаю все, что могу, для сохранения здоровья себе и, самое главное, своим близким. Делаю.. стараюсь…

Тем не менее, как я писал выше, абсолютно быть уверенным, что все будет ОК нельзя… Но я сделал и делаю все что могу, а дальше уже на все воля Всевышнего, как говорится. И когда понимаешь это, жизнь становится фонтаном радости и счастья!

Живя с пониманием, что этот день может быть последним, и можно спокойно, самоуверенно, самодостаточно, максимально радостно стараться насладится теми минутами, которые у тебя есть.

Реальность воспринимается ярче: радость сильнее, многое, что раньше казалось важным отходить на второй план, а то и исчезает с горизонта. Взгляд на луну, пение птиц, глаза любимой, смех детей и пр., что обычно тонет в шуме повседневной жизни…

А разве не счастье, просто, свободно дышать… в прямом, а не политическом смысле слова?

Поэтому я счастлив. Счастлив здесь и сейчас, просто здесь и сейчас… просто счастлив, потому, что понимаю, что завтра может не наступить…

Будем жить!