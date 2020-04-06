К законопроекту о банках подали 13 тыс. правок, Джонсон попал в отделение интенсивной терапии. Главное за день
06.04.2020, 23:18, Новости дня
Коронавирус в Украине
По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровело 28 пациентов.
Нардеп от “Слуги народа” Александр Качура сообщил, что по состоянию на 6 апреля коронавирусом заразилось восемь народных депутатов Украины.
В Украине вступили в силу ужесточенные меры карантина
С 6 апреля в Украине действуют новые, более жесткие правила карантина. За первый день действия новых мер правоохранители составили 192 админпротокола. Ужесточение правил карантина обжаловали в суде.
Убийцу словацкого журналиста Куцяка приговорили к заключению
Специализированный уголовный суд Словакии 6 апреля приговорил Мирослава Марчека, обвиняемого в убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, к 23 годам тюрьмы.
Борис Джонсон попал в отделение интенсивной терапии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее подтвердили коронавирус, вечером 6 апреля был переведен в отделение интенсивной терапии.
Количество поправок к законопроекту о банках превысило 13 тыс.
Народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк рассказал, что к законопроекту №2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” подали 13 тыс. правок. По словам нардепа, только один его коллега зарегистрировал более 6 тыс. поправок.
Иранский депутат похвалил военных, сбивших самолет МАУ
Депутат Меджлиса Ирана Хассан Норузи похвалил военных, которые в начале января 2020 года сбили пассажирский самолет “Международных авиалиний Украины” недалеко от Тегерана, за “хорошо проделанную работу”
В ответ посольство Украины в Тегеране направило в министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием разъяснить официальную позицию властей в связи с высказываниями Норузи.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет