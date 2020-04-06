К законопроекту о банках подали 13 тыс. правок, Джонсон попал в отделение интенсивной терапии. Главное за день

06.04.2020, 23:18, Новости дня

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровело 28 пациентов.

Нардеп от “Слуги народа” Александр Качура сообщил, что по состоянию на 6 апреля коронавирусом заразилось восемь народных депутатов Украины.

В Украине вступили в силу ужесточенные меры карантина

С 6 апреля в Украине действуют новые, более жесткие правила карантина. За первый день действия новых мер правоохранители составили 192 админпротокола. Ужесточение правил карантина обжаловали в суде.

Убийцу словацкого журналиста Куцяка приговорили к заключению

Специализированный уголовный суд Словакии 6 апреля приговорил Мирослава Марчека, обвиняемого в убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, к 23 годам тюрьмы.

Борис Джонсон попал в отделение интенсивной терапии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее подтвердили коронавирус, вечером 6 апреля был переведен в отделение интенсивной терапии.

Количество поправок к законопроекту о банках превысило 13 тыс.

Народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк рассказал, что к законопроекту №2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” подали 13 тыс. правок. По словам нардепа, только один его коллега зарегистрировал более 6 тыс. поправок.

Иранский депутат похвалил военных, сбивших самолет МАУ

Депутат Меджлиса Ирана Хассан Норузи похвалил военных, которые в начале января 2020 года сбили пассажирский самолет “Международных авиалиний Украины” недалеко от Тегерана, за “хорошо проделанную работу”

В ответ посольство Украины в Тегеране направило в министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием разъяснить официальную позицию властей в связи с высказываниями Норузи.