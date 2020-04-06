Рада снова соберется на внеочередное заседание

06.04.2020, 23:18, Новости дня

На этой неделе Верховная Рада Украины, вероятно, снова проведет внеочередную сессию. Об этом 6 апреля в эфире телеканала “Украина 24” заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, сессия, скорее всего, состоится 9-го или 10 апреля.

“Думаю, на этой неделе будет внеочередное заседание Верховной Рады. Думаю, это произойдет ближе к концу недели: возможно, четверг, возможно, пятница. Многое будет зависеть от комитетов – именно они нарабатывают законопроекты, которые будут рассматриваться. Главным вопросом будут изменения в бюджет”, – сказал он.

Разумков добавил, что профильный комитет парламента готовит проект закона о поправках в бюджет вместе с Кабинетом Министров и Министерством финансов.

3 апреля председатель фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что в готовящемся пакете изменений будут предусмотрены льготы для бизнеса в связи с кризисом, вызванным коронавирусом и карантином. “Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями совместное видение этих льгот, которые мы можем предоставить бизнесу, какие есть источники финансирования и тому подобное”, – отмечал он.

Несмотря на коронавирус, в Раде продолжают работу парламентские комитеты. При необходимости проводятся внеочередные сессии.

Последних три внеочередных заседания Рада провела 30 марта. На них, в частности, нардепы уволили Игоря Уманского с должности министра финансов, а Илью Емца – с поста министра здравоохранения; внесли в госбюджет поправку о питании военнослужащих, назначили новых министров финансов и здравоохранения, приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (он должен сделать невозможным возврат “ПриватБанка” бывшим собственникам), а также открыли рынок земли.