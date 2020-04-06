COVID-19 в США. Почти 25 тыс. новых пациентов, около 1 тыс. умерли

06.04.2020, 23:18, Новости дня

В США за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден почти у 25 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании данных властей штатов.

Так, общее количество заболевших к вечеру 6 апреля выросло до 355 421 (сутки назад – 330 769), из которых 130 689 случаев – в штате Нью-Йорк.

В Нью-Джерси зарегистрировано 41 тыс. пациентов с COVID-19, в Мичигане – 15,7 тыс., в Калифорнии – 15,1 тыс., в Луизиане – 14,8 тыс., во Флориде – 13,3 тыс., в Пенсильвании – 12,9 тыс., в Массачусетсе – 12,5 тыс., в Иллинойсе – 11,2 тыс.

Количество жертв коронавирусной инфекции в США превысило 10 тыс. и составляет 10 427 человек. Почти половина летальных исходов зарегистрирована в штате Нью-Йорк – 4758. В штате Нью-Джерси скончалось 1003 человека. От 100 до 600 человек скончались в Огайо, Индиане, Колорадо, Коннектикуте, Техасе, Джорджии, штате Вашингтон, Иллинойсе, Массачусетсе, Пенсильвании, Флориде, Луизиане, Калифорнии и Мичигане.

Меньше 10 человек скончались в штатах Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, Западная Вирджиния, Небраска, Гавайи, Юта, Нью-Гемпшир, Аляска. Ни одной жертвы коронавируса не зарегистрировано только в Вайоминге.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,32 млн, из них почти 275 тыс. выздоровели, почти 74 тыс. умерли.