 

Американский офицер погиб в Дейр-эз-Зоре при нападении боевиков

06.04.2020, 23:16, Новости дня

Один американский офицер и двое бойцов из курдских формирований «Сил демократической Сирии» (СДС) погибли при нападении террористов на совместный патруль в районе пункта Суввар в провинции Дейр-эз-Зор, сообщило SANA.

По поступающей информации, в ходе перестрелки погиб один из американских офицеров и двое бойцов СДС, имеются также раненые, которые доставлены вертолетами на базу США в Эш-Шаддади на юге соседней провинции Хасеке, передает ТАСС.

По сведениям издания Al-Akhbar, боевики из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в последнее время заметно активизировали вооруженные вылазки на северо-востоке Сирии. Они нападают на военные патрули и блокпосты СДС, проникают в населенные пункты, где забирают у жителей запасы продовольствия, скот и деньги. Нередко террористы уводят с собой заложников с целью получения выкупа.

Напомним, 24 марта входящие в СДС курдские формирования объявили о прекращении огня для борьбы с распространением коронавируса.



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