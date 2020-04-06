 

Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа

06.04.2020, 23:12, Новости дня

Россия сегодня, 6 апреля, возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из других стран. Об этом объявили в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19.

В Екатеринбург уже прибыл самолет из столицы Киргизии Бишкека. Он доставил на родину 35 человек. Также в Нижнем Новгороде в ближайшее время сядет лайнер из Дакки, столицы Бангладеш. На его борту — 178 пассажиров, сообщает "Россия 24". 

Компания "Аэрофлот" завтра, 7 апреля, планирует выполнить вывозные рейсы из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика. 

В настоящее время "Аэрофлот" ожидает получение разрешений на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале 7, 8 апреля. Информация об этом будет размещена на сайте. 

Ранее правительство РФ утвердило порядок оказания помощи гражданам страны, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.



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