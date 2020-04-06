 

UFC. Гэтжи официально заменил Нурмагомедова в бое против Фергюсона

06.04.2020, 23:12, Новости дня

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт объявил о том, что американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи официально стал соперником Тони Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249.

"Контракт на бой подписан и 100 процентов будет показан в прямом эфире на ESPN из какой-то точки планеты Земля, — написал Уайт в своем Twitter. — Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи оспорят пояс временного чемпиона".
 

The fight is signed and is 100% ON LIVE on ESPN somewhere on EARTH!!!! 😃@TonyFergusonXT vs @Justin_Gaethje is LIVE on @espn+ PPV April 18th for the interim lightweight belt! pic.twitter.com/aH44zg5K30

— danawhite (@danawhite) April 6, 2020

Ранее сообщалось, что их поединок может пройти в индейской резервации.

Напомним, что изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов, однако он отказался принимать участие в турнире. Главной причиной он назвал пандемию коронавируса.



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