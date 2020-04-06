 

В Apple рассказали о правильной защите всех моделей iPhone от коронавируса

06.04.2020, 23:09, Разное

В компании Apple рассказали пользователям всех моделей iPhone о правильной защите смартфона от коронавируса. Официальные представители пересмотрели свою политику на счёт чистки телефона в домашних условиях.
Изначально в Apple очень негативно относились к любым дезинфицирующим веществам, которые можно приобрести в обычном магазине. Они настоятельно не рекомендовали обрабатывать ими iPhone из-за высокой вероятности испортить внешнее покрытие телефона. Теперь же, без объяснения причин, политика корпорации немного смягчилась.

На официальном сайте появилось новое уведомление, в котором пользователям фирменных телефонов разрешили применять для чистки своих устройств салфетки, пропитанные 70-процентным изопропиловым спиртом. Также, в случае отсутствия таковых, можно воспользоваться стерилизующими салфетками Clorox. При этом настрого запрещается погружать iPhone в любые растворы или допускать попадания влаги в любые отверстия смартфона.

Несмотря на такие изменения в Apple, официальные представители не говорят с чем они связаны. В тексте рекомендаций нет упоминания о COVID-19. Также в Apple Store блокируются любые приложения с подобным направлением во избежание распространения ложной информации относительно пандемии.



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