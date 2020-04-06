В лечении рака помогают морские губки

06.04.2020, 23:05, Новости дня

Ученые выяснили, что соединение манзамин А, которое было получено из морских губок, способно останавливать рост раковых клеток шейки матки.

Манзамин А останавливает рост раковых клеток шейки матки, а также вызывает гибель некоторых клеток. Ученые отмечают, что здоровые клетки при этом не пострадали. Соединение снижает уровни экспрессии белка, который препятствует лечению и становится активным при раковых заболеваниях.

Выяснилось, что уникальное соединение можно получить из морских губок. Этот вариант является полностью безопасным для окружающей среды.