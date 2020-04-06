Создан прототип органической протонной батареи

06.04.2020, 23:05, Новости дня

Группа ученых создала новый тип экспериментальной протонной батареи с помощью органических компонентов.

Ученые утверждают, что производство изобретения отличается экологичностью, а также может заряжаться всего за несколько минут и осуществлять работу при очень низких температурах. Специалисты смогли создать прототип органической батареи, которая состоит из органических компонентов. Их несложно добыть в природе.

Активным элементом батареи стали хиноны, которые используются бактериями и растениями в фотосинтезе и клеточном дыхании. Органический аккумулятор способен полностью заряжаться всего за 100 секунд, отмечают ученые. Батарея не теряет своих показателей в течение 500 циклов зарядки.