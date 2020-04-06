Айза Анохина выставила на продажу элитную квартиру в Москве за 58,7 млн рублей

06.04.2020, 22:53, Разное

На сайте по продаже недвижимости появилось объявление от ювелирного дизайнера Айзы Анохиной, которая предлагает покупателям приобрести у неё расположенную в Москве элитную квартиру. Роскошные апартаменты, отремонтированные и обустроенные по собственному вкусу, бизнес-леди оценила в 58,7 млн рублей.

Владелицей продаваемой ныне квартиры Айза Анохина стала в 2018 году, отдав тогда за недвижимость 50 млн рублей, затем ещё длительное время звезда приводила своё жильё в порядок, доводя до уровня «мечты» и не экономя даже на мелочах. Для отделки бизнесвумен покупала исключительно натуральные материалы премиум-качества. Квартира оборудована системой климат-контроля с опцией очистки воздуха. В ней имеются кухня-гостиная, спальня с гардеробной, просторная детская комната, функциональная постирочная, следует из объявления экс-супруги рэп-исполнителя Гуфа.

Апартаменты площадью в 129,7 «квадратов» расположены в ЖК «Резиденции композиторов». Айза Анохина продемонстрировала их в личном блоге, отметив, что её самым любимым местом в квартире является кровать.