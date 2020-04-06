 

Заразившийся коронавирусом премьер Британии помещен в интенсивную терапию

06.04.2020, 22:48, Новости дня

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон после ухудшения состояния переведен в отделение интенсивной терапии, сообщили в канцелярии главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.

«С вечера воскресенья премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] находится под наблюдением докторов в больнице святого Фомы в Лондоне, куда он был доставлен с сохраняющимися симптомами коронавируса. Сегодня вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии», – приводит текст заявления канцелярии ТАСС.

«Премьер попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо. Глава правительства получает лучшую медицинскую помощь и благодарит всех работников Национальной системы здравоохранения [Великобритании] за их упорный труд и преданность своему делу», – отмечается в документе.

По данным телеканала Sky News, 55-летний Борис Джонсон находится в сознании и был переведен в реанимацию в качестве меры предосторожности – на случай если ему понадобится искусственная вентиляция легких. В понедельник он получал кислород через маску, без подключения к аппарату ИВЛ. Предположительно Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии около 18.00 или 19.00 в понедельник (20.00 или 21.00 мск).

По данным Минздрава Великобритании, к 6 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло 51 608. Число летальных исходов составило 5 373.

Накануне премьер-министра Соединенного Королевства госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении в Великобритании карантина. 27 марта глава британского правительства сообщил, что заразился коронавирусом. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом. В тот же день власти Британии предсказали пик распространения коронавируса в стране.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Bombardier продаст свое железнодорожное подразделение Alstom

03.03 / Ученые рассказали о влиянии карантина на психику

12.02 / На Украине потребовали убрать из названия президентской партии “коммунистическое” слово

10.03 / Министр культуры Франции заразился коронавирусом

17.02 / Среди зараженных коронавирусом впервые обнаружили гражданку России

04.02 / Организаторы собрания избирателей демократов в США не смогли подсчитать голоса

26.02 / Путин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию

30.03 / “Динамо” продлило карантин для всех команд до 5 апреля

06.02 / Крымские татары призвали Турцию не совершать «серьезнейшую ошибку»

22.03 / Работники музыкальной индустрии просят Зеленского о налоговых каникулах и компенсациях на период пандемии – петиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска