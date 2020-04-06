 

Мнение: Дистанционная Эмпатия

06.04.2020, 22:45, Разное


Автор раскрывает содержание своей книги в доступных выражениях (на самом деле нет)

Да, кстати, о птичках: кто там страдает на самоизоляции от безделья и не знает, что почитать? Что-то я совсем забыл о продвижении СЕБЯ! Исправляюсь:

кто хочет прочесть чего-нибудь актуального о нас самих и о современной России, но некоронавирусного (поскольку вирус уже задолбал) – тем самое время удаленно и опосредованно приобрести через Литрес мою электронную книгу “Страна утраченной эмпатии”! Деньги небольшие – а сколько ПРАВДЫ! Велкам – те, у кого в предыдущие полгода всё “не доходили руки”.
Сейчас должны дойти! Вот ссылка – осталось только пройти… и оплатить!

https://www.litres.ru/aleksey-roschin/strana-utrachennoy-empatii-kak-sovetskoe-proshloe-vliyaet/chitat-onlayn/

Как это “что читать”?! “Страну утраченной эмпатии”, конечно!

Вот, кстати, что говорит нам сеть “Читайгород” – то есть сеть самого издательства ЭКСМО:

Данного товара нет ни в одном магазине сети

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / «Без лоха жизнь плоха»: Мошенники пытались обмануть Наталью Штурм в честь 8 Марта

20.03 / «И пусть весь мир подождёт»: Влад Топалов показал забавы с сыном Михаилом во время карантина

22.03 / Россия закрывает небо для международных рейсов из-за эпидемии

22.02 / Мнение: Иран. Эпидемия

18.03 / Опубликован рендер бюджетного смартфона Nokia 1.3

15.01 / Мнение: Ловушка для народа или что готовит нам будущее?

19.03 / TikTok напомнит пользователям о необходимости сделать перерыв с помощью специальных роликов

18.02 / Арина Шарапова: «Пенсию я себе ещё не оформляла»

25.02 / Секс-тренер Екатерина Федорова назвала 6 продуктов для улучшения интимной жизни

09.03 / Личное: Тварь я дрожащая или право на слив имею

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]gmail.com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска