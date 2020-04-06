Мнение: Дистанционная Эмпатия

06.04.2020, 22:45, Разное



Автор раскрывает содержание своей книги в доступных выражениях (на самом деле нет)

Да, кстати, о птичках: кто там страдает на самоизоляции от безделья и не знает, что почитать? Что-то я совсем забыл о продвижении СЕБЯ! Исправляюсь:

кто хочет прочесть чего-нибудь актуального о нас самих и о современной России, но некоронавирусного (поскольку вирус уже задолбал) – тем самое время удаленно и опосредованно приобрести через Литрес мою электронную книгу “Страна утраченной эмпатии”! Деньги небольшие – а сколько ПРАВДЫ! Велкам – те, у кого в предыдущие полгода всё “не доходили руки”.

Сейчас должны дойти! Вот ссылка – осталось только пройти… и оплатить!



https://www.litres.ru/aleksey-roschin/strana-utrachennoy-empatii-kak-sovetskoe-proshloe-vliyaet/chitat-onlayn/

Как это “что читать”?! “Страну утраченной эмпатии”, конечно!

Вот, кстати, что говорит нам сеть “Читайгород” – то есть сеть самого издательства ЭКСМО:

Данного товара нет ни в одном магазине сети