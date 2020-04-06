 

“Двоечница”: RT открыл статистику на “Ютуб” в ответ на обвинения Соболь

06.04.2020, 22:42, Разное

Среди признаков накрутки Соболь называли статистику просмотров и географию аудитории. В пример она привела ролик, набравший миллион просмотров и собравший 93 комментария. По мнению соратницы скандального блогера Алексея Навального, такая разница между числов просмотров и комментариев свидетельствует о накрутке.   

По всей видимости, Соболь то ли не удосужилась разобраться в сути вопроса, то ли не захотела. В ответном видео корреспондент RT Мурад Газдиев показал “разоблачительнице” один из роликов на ютуб-канале известного американского телеканала CNN. Видео набрало восемь миллионов просмотров и 180 комментариев. Еще один ролик – от британской BBC – посмотрели четыре миллиона человек, но комментарии оставили только 379.   

Также Газдиев продемонстрировал статистику просмотров роликов RT на “Ютуб” на примере ролика “Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018”.  

Корреспондент озвучил данные по ролику из раздела “Аналитика” на сайте видеохостинга. Оказалось, что 14 миллионов просмотров, что составляет 70% трафика, пришлось на раздел рекомендации. А рекомендует пользователям ролики сам “Ютуб”. А оставшиеся 30% пришли из спортивного раздела видеохостинга.   

Это означает, что сам YouTube, его алгоритм, который никто извне не может контролировать, выбрал это видео и начал предлагать его пользователям. И пользователи на него кликали”, – подчеркнул журналист RT.  

Также он продемонстрировал статистику по географическому признакку. В топе – Бразилия, а не Китай, как заявляют горе-разоблачители. “Кто бы мог подумать, что бразильцам нравится футбол”, – иронично заметил Газдиев.   

Рассказал корреспондент и об адмирале США Крейге Фоллере. По мнению Соболь, об RT он ничего не говорил. Оказалось, что говорил – достаточно открыть “Гугл”, чтобы удостовериться, есть и письменное, и устное обращения военного, отметил Газдиев.   

“Маргарита (Симоньян) написала, что военный упомянул RT, когда он говорил об опасностях, грозящих Америке… “О главной угрозе” – уже выдумка ФБК”, – подчеркнул корреспондент.  

Камня на камне журналист не оставил и от другого тезиса Соболь – накрутка просмотров через порносайты. Газдиев вновь продемонстрировал статистику. Оказалось, что 94% трафика на ролик пришло из рекомендательной системы “Ютуб”, однако около 0,3% просмотров набрались от внешнего источника.   

“От тех самых “порносайтов”, о которых говорит Соболь. Давайте посмотрим. Вот они, мизерное количество от общего числа просмотров и, как ни странно, ни одного порносайта даже тут нет”, – рассказал журналист. В то же время Газдиев заметил, что Соболь не говорит зрителям о том, что у так называемого Фонда борьбы с коррупцией не данные от “Ютуб”, а сторонняя программа. 



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