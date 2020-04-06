Взлет и падение ZOOM

06.04.2020, 22:36, Разное

Как мы все начали работать по сети и при чем тут Большой брат.

До марта 2020 года 99% жителей планеты не догадывались о существовании штуки под названием Zoom. А потом неожиданно прилетела китайская летучая мышь — и понеслось со всех сторон: Zoom, Zoom, Zoom! Что за Zoom? Какая Zoom? Оказывается, это программа для организации видеоконференций, которую стали использовать для организации дистанционной жизни и частные граждане, и большие корпорации. Характерная деталь: мир обратился не к старому и доброму Skype, а почему-то именно к Zoom, притом что существует не менее сотни популярных программных решений с аналогичным функционалом. Не удивительно, что акции компании Zoom, торгуемые на бирже Nasdaq, выросли с начала года на 150%. И вот когда уже казалось, что мы стали свидетелями едва ли не самой удивительной success story последнего десятилетия, громом среди ясного неба прогремел поданный 26 марта в калифорнийский суд групповой иск с обвинением Zoom в нарушении закона о неприкосновенности частной жизни.

Фото: Reuters

За неполный месяц Zoom пережила и головокружительный взлет к звездной славе, и постыдное изгнание из числа рукопожатных бизнесов. Не слишком ли много переживаний для одной компании? Полагаю, достойный повод, чтобы разобраться.

Компания Zoom молодая: в 2011 году ее учредил в Калифорнии Эрик Юань, бывший инженер WebEx, подразделения коммуникационного гиганта Cisco Systems. Пикантность ситуации в том, что WebEx разрабатывает продукты и предоставляет услуги исключительно в сфере видеоконференсной связи.

То есть представляете ситуацию: ведущий разработчик уходит из родной компании для того, чтобы учредить собственный бизнес, напрямую конкурирующий с вчерашним работодателем. Всякий, кто имеет хотя бы отдаленное представление о строгостях американского корпоративного этикета и жестких ограничениях договора о неразглашении (NDA, non-disclosure agreement), усомнится в возможности провернуть нечто подобное без наличия каких-то особых обстоятельств.

Никто, впрочем, свечку Эрику Юаню не держал, поэтому остается только догадываться, какие обстоятельства позволили ему спокойно запустить идентичный бизнес, причем не на противоположном побережье Соединенных Штатов, а прямо под боком своего бывшего работодателя (штаб-квартира Webex расположена в Мильпитас, а Zoom — в Сан-Хосе, пятью милями южнее).

Как бы там ни было, Zoom успешно стартовала и практически с места потрясла рынок привлекательными условиями для клиентов. Настолько привлекательными, что под сомнениями оказался здравый смысл.

Последующие суждения я буду основывать уже не на справочных материалах, а на личном опыте.

В 2014 году я решил отдохнуть от журналистики и переключился на создание новых учебных онлайн-проектов. Остро встал вопрос о выборе вебинарной площадки, что оказалось весьма нетривиальным занятием. Предложений на рынке было великое множество, а лукавство и недостоверность маркетинга, как принято в интернете, зашкаливали, поэтому пришлось тестировать каждую площадку самостоятельно.

За три года я проверил в работе более 40 программ — от фасадов для организации простых видеоконференций до вебинарных площадок и учебных онлайн-комплексов.

Какие-то программы были неприлично дорогими (от 70 долларов в месяц и выше), какие-то умеренно дорогими (от 30 до 50 долларов в месяц), однако все они неизменно демонстрировали отвратительное качество связи на каналах с невысокой пропускной способностью. То видеокартинка замерзает на пару-тройку секунд, то звук пропадет на ровном месте, то проглатываются отдельные слова и целые фразы. Поскольку большую часть времени вебинары проводились из Индии и Таиланда, где качество интернета варьирует от ужасного до плохого, кандидаты на постоянную площадку дольше недели не задерживались.

Единодушно плохая работа программ объяснялась просто: все они использовали доминировавшую на рынке технологию Adobe Flash,

которая для трансляции видео в реальном времени выдвигала чрезвычайно высокие требования к компьютерному «железу» и пропускной способности канала.

Когда уже казалось, что найти мало-мальски приемлемое решение не удастся, случайно подвернулась неприметная программа Zoom, которая одной из первых отказалась от движка Adobe в пользу новой технологии передачи видеоконтента в реальном времени — WebRTC (Web Real-Time Communication).

Фото: EPA

Впечатление от Zoom было ошеломляющим. Мало того что видеотрансляция летала на тормозном индийском интернете, так и стоимость услуг напоминала фантастику: видеоконференции для 100 человек в аудитории продолжительностью до 40 минут были бесплатными, а полноценная рабочая площадка без ограничений стоила 15 долларов в месяц — откровенный демпинг общепринятых на рынке цен.

Стоит ли говорить, что, обнаружив Zoom, мы больше никогда с ней не расставались, и уже как три года все наши вебинары проводятся именно на этой площадке. Со временем многие конкуренты Zoom также отказались от Adobe Flash и перешли на WebRTC, однако до сих пор никому не удалось сравниться с калифорнийской компанией по стоимости услуг.

Таким образом, накануне коронавирусной эпидемии и массовой виртуализации социальных и деловых контактов в мире реально существовала лишь одна компания, которая могла обеспечить:

самую высокую скорость и надежность связи;

самые передовые технологии;

самые привлекательные тарифы, в том числе льготные условия для бесплатного доступа, способного удовлетворить потребности подавляющего большинства некорпоративных пользователей.

Теперь главный вопрос: как безвестному калифорнийскому стартапу удалось достигнуть столь выдающихся результатов? Так и подмывает вспомнить все те же особые обстоятельства, которые сопутствовали компании с момента ее рождения. Итак, в марте 2020 года Zoom в одночасье превращается в мирового фаворита. Несложно объяснить, почему площадку облюбовали школы, университеты, мелкие предприниматели и частные лица: очевидно, что их привлекла ценовая доступность и преимущества сервиса при работе на слабых каналах.

Этих критериев, однако, явно не достаточно для объяснения популярности Zoom у крупных корпораций, а также правительственных и законодательных структур различных стран, которые также дружно подключились к серверам калифорнийской компании для организации дистанционной работы.

Дело в том, что в рукаве Zoom, помимо перечисленных выше достоинств, был припасен еще один козырь, который окончательно добивал конкурентов: безопасность связи!

Zoom — единственная компания на рынке, которая заявляла об использовании в своих видеоконференциях End-To-End Encryption сквозного шифрования!

Впервые читатели, далекие от технологий, услышали о сквозном шифровании от журналистов, которые поведали страшилку о борьбе ФСБ и РКН с руководством Telegram. Органы-де требовали предоставить им ключи для расшифровки переписки пользователей, на что Telegram резонно отвечал, что у него никаких ключей нет, потому как их не может быть в принципе: сквозное, мол, шифрование. Органы почему-то Telegram не поверили и продолжают упорствовать поныне.

ЧТО ТАКОЕ «СКВОЗНОЕ ШИФРОВАНИЕ»?

Похоже, с пониманием сквозного шифрования царит полная неразбериха, поэтому есть резон отвлечься на минуту от Zoom и разобраться в вопросе раз и навсегда.

Предположим, мы с вами хотим наладить секретную связь, не важно какую — аудио, видео или текстом. При сквозном шифровании на моем компьютере генерируется моя собственная пара ключей (публичный и секретный), которая привязана к уникальному идентификатору моего «железа» (жесткого диска, видеокарты, встроенного чипа шифрования, BIOS — чему угодно).

На вашем компьютере генерируется такая же пара ваших ключей. Я посылаю вам свой публичный ключ, вы посылаете мне свой. Далее вы используете мой публичный ключ для шифрования отправляемого мне сообщения (текста, аудио, видео), а я использую ваш публичный ключ для отправки сообщения вам.

Сообщение, отправленное мне, можно расшифровать только моим секретным ключом. Сообщение, отправленное вам, — только вашим секретным ключом. Поскольку мой секретный ключ хранится только на моем компьютере, а ваш — только на вашем, никто, кроме нас двоих, не может расшифровать наш информационный обмен.

Никакой сервер-посредник, никакой товарищ майор, никто.

Это и есть сквозное шифрование. Когда мы читаем в прессе, что ФСБ и РКН требуют у Telegram передать им ключи для расшифровки переписки пользователей, использующих сквозное шифрование, то это либо аберрация формулировок в воображении журналистов, либо сознательная дезинформация со стороны самих участников спора.

Наивно полагать, что государство пытается истребовать у Дурова то, чего у него нет в принципе, — тех самых секретных ключей пользователей. Все прекрасно знают: секретные ключи хранятся у самих пользователей, поэтому администрация телеграма к ним не имеет доступа.

Хитрость в том, что государство требует совершенно другое.

Сквозное шифрование, каким бы неприступным оно ни казалось, тем не менее уязвимо, и его можно преодолеть несколькими способами. Самый простой способ — это так называемая атака посредника (Man in the middle).

Для того чтобы мы с вами смогли обмениваться зашифрованными сообщениями, нам необходимо изначально передать друг другу публичные ключи. Если в канал, по которому происходит обмен этими ключами, поместить правильного человечка, можно проделать нехитрую комбинацию: я посылаю вам свой публичный ключ — правильный человечек мой ключ перехватывает, меняет на свой и пересылает его дальше вам под видом моего ключа. Вы посылаете мне ваш публичный ключ — правильный человечек его тоже перехватывает, меняет на свой и посылает мне.

После этого вся наша переписка выглядит следующим образом:

я шифрую сообщение ключом правильного человечка, хотя думаю, что использую ваш ключ;

я отсылаю это сообщение, правильный человечек его расшифровывает своим секретным ключом и читает;

правильный человечек зашифровывает мое сообщение уже вашим ключом и пересылает вам;

вы расшифровываете полученное от меня (через правильного человечка) сообщение вашим секретным ключом и читаете его;

ни я, ни вы даже не догадываемся, что где-то посередине находится посредник, которые читает всю нашу переписку.

Вот о таких специфических «ключах» и пыталось государство договориться с Telegram.

Возвращаемся теперь к Zoom. Лучший в мире оператор видеоконференсной связи утверждает в своей рекламе, что он использует сквозное шифрование, после чего в его объятия устремляются структуры, заинтересованные в самом высоком уровне защиты приватности, — большие корпорации и государственные организации.

Всеобщая идиллия, однако, длится совсем недолго. Первыми в набат забили технические гики, обратившие внимание на то обстоятельство, что обеспечить сквозное шифрование для видеопотока в реальном времени — задача, мягко говоря, нетривиальная. Для этого требуется не только предельная мощность пользовательских компьютеров, но и совсем уж невероятная мощность серверов, организующих весь этот зашифрованный видеообмен. Даже когда мы шифруем текстовое сообщение, у нас возникает задержка от нескольких миллисекунд до полных секунд, что же говорить о видео? Между тем у Zoom видеосвязь просто летает: задержек в трансляции нет даже на слабых каналах связи.

Шаг за шагом Zoom вывели на чистую воду и заставили признаться: никакого сквозного шифрования, конечно же, у нее нет.

Маркетологи компании придумали хитрость: под словом End в документации компании понимается не компьютер конечного пользователя, а сервер провайдера, то есть самого Zoom. А раз так, то End-To-End Encryption — это шифрование от сервера к серверу, которое, ясен день, защищается не пользовательскими ключами, а ключами самой Zoom. Соответственно, вместо реального сквозного шифрования используется обычный протокол TLS, который защищает наше соединение в браузере с веб-страницами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ