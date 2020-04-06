Мнение: Пара из фильма “Джентльмены”

06.04.2020, 22:35, Разное

Посмотрела я с некоторым опозданием новый фильм Гая Ричи (“Джентльмены” 2020).

Обсудить предлагаю супружескую пару главных героев: Майкла (Мэтью Макконахи) и его жену Розалинду (Мишель Докери).

Любовную линию.

Майкл – очень обаятельный герой. И линия его отношений с женой делает 90% его обаяния как героя.

Это плохой парень, наркоделец и преступник (соблюдающий личный кодекс чести), по уши влюбленный в собственную жену, самым трепетным и нежным образом. Под влиянием любви к ней он собирается завязать с преступным прошлым и отойти от дел.

Все его партнеры и конкуренты в курсе, что жена – единственная слабость Микки, его ахиллесова пята.

Майкл не скрывает это ни от кого, ему нравится это демонстрировать, он не только наслаждается, но и гордится своей любовью.

Жена – его царица, он называет ее этим словом.

Таким контрастом (плохой парень + очень влюбленный парень) авторы фильма попадают в романтический архетип и фетиш.

Не только барышня и хулиган, но и сильный и опасный зверь, покорный любимой дрессировщице.

И это не только женский фетиш. Это и мужской фетиш в той же, если не большей мере.

В идее обожания жены мужчин смущает роль подкаблучника, слабого мужчины. Но если мужчина безусловно силен, он может позволить себе такую сильную влюбленность.

Главное, чтобы женщина была того достойна.

Героем не зря много раз озвучивается его самоидентификация со львом. Лев – царь зверей, однако управляют прайдом львицы.

У Розалинды – автосервис, где работают почти только женщины. Этот прайд сильных женщин с традиционной мужской профессией говорит о Розалинде больше, чем ее имидж – классической женщины-вамп: черный костюм, красная помада, белая кожа, темные прямые волосы. Независимость женщин начинается с экономической самостоятельности и профессиональных амбиций.

До того как посмотреть фильм я видела несколько обсуждений этой пары в своей ленте.

И вот эти мнения я предлагаю сейчас обсудить, кроме любовной линии в фильме.

Самое удивительное мнение – это то, что Розалинда плюсует в дисбалансе с мужем.

Все, кто это писали, не только ничего не поняли в теме дисбаланса, но и имеют ЗВ в ресурсе любви.

В основном, это женщины, и им показалось, что Розалинда смотрит на своего мужа сверху и холодно.

При этом многие соглашались с тем, что Розалинда привлекательна, а значит это писали те самые “девушки-плюсы”, то есть отмороженные рапунцели, считающие, что быть плюсом – это иметь сильную позицию.

Розалинда любит Майкла в той же степени, что и он ее. Это понятно в каждом эпизоде их общения.

Когда Майкл говорит, что хочет уйти на пенсию (продать наркобизнес), чтобы проводить больше времени с женой и завести детей, Розалинда говорит ему, что ему нельзя отказываться от всех дел, это повредит его самочувствию. Она не принимает от него жертву, и в этом – ее настоящая любовь и ее эмпатия. При этом она не спорит с ним, он делает все, что считает нужным со своим бизнесом, она не встревает не в свои дела, у нее полно собственных дел. В этом ее уважение к себе и мужу и хорошее чувство границ.

Если вам показалось, что Розалинда плюсует, друзья, значит вы либо “девушки-плюсы” (включая мужчин), либо путаете любовь и стремление прилипнуть к печенкам, не видите разницы, не понимаете, что липкость не связана с любовью, слабые личности липнут ко всем, а сильные личности любят самозабвенно, сохраняя при этом самостоятельность. Самозабвенно – это их фокус на любимом, а не на себе. Самостоятельность – это их локус у себя, они не шарят щипцами в поиске любви и опеки, сами готовы дать поддержку и любовь.

Вторая глупость, которую я читала в своей же ленте, это удивление некоторых женщин, почему мужчинам-зрителям так понравилась Розалинда, ведь она разговаривала с мужем так грубо, неужели все мужчины – скрытые мазохисты??

Насколько я поняла, это писали самые тревожные девушки и сексуально фрустрированные.

Страстные игры во влюбленных парах не похожи на светский этикет. Суть этикета – вежливая дистанция, суть сексуальных игр – слияние, иногда довольно жесткое. Недавно мы старый фильм разбирали, где влюбленная по уши девушка говорит своему казанове во время страстных поцелуев: негодяй, скотина, убила бы тебя. И всем вроде было понятно, что это любовная игра. Люди в интимные моменты называют друг друга животными кличками, и это не случайно. Секс – это игры в слияние, в присвоение, отсюда элементы доминирования и подчинения, отсюда вся плотоядная тематика с лизанием друг друга и кусанием. Помните, что сексуальный ресурс основан на символическом поедании друг друга? На символическом, но все-таки поедании.

Розалинда дразнит Майкла, гладит и возбуждает его, а потом говорит ему “отвали” и это игра, которая обоих заводит. Майкл в этой эротической игре исполняет роль обманутого простака. “А может… это?” – с надеждой спрашивает он жену несколько раз за фильм. А соглашается “на это” Розалинда, когда они оба дома. На работе одергивает его. И куда красивей, когда женщина одергивает мужчину, а не мужчина отталкивает женщину, пристающую к нему с сексом. Ну и трахаться в подсобке вместо работы – это не так красиво, как кажется дояркам.

Сексуальный имидж не обязательно должен быть таким как у Розалинды, это всего лишь один из вариантов, а именно – классическая ДЖД. Сексуальной может быть и СЖД, и СЖМ, и ДЖМ, но это будет не только иной внешний вид, но и другие типы поведения. И каждый подразумевает независимость, если хочется красоты.

Все варианты – только внешние проявления любви, они могут быть разными, а суть настоящей любви – одна: преданность и забота об интересах любимого человека более, чем о своих.

Майкл увлечен женой, очарован ею, она вдохновляет его. Ей удается поддерживать эротическое напряжение.

Это к вопросу о том, пассивна ли роль женщины в отношениях. Многие доярки очень жалуются на это. Женская роль пассивна, в том плане, что женщина не атакует, не тянет и не берет, в отличие от мужчины. Но эта роль проактивна, в том смысле, что женщина отвечает за создание притяжения и напряжения, выстраивая границы. Она делает это за счет имиджа, поведения и всей линии в отношениях.

Очень глупо будет, если домохозяйки и содержанки, годами сидящие на шее у мужей и любовников, попытаются скопировать образ Розалинды.

Ее имидж строится на том, что она волевая, умная, деловая и смелая женщина. Крайне смелая. Все заметили, насколько метко она стреляет?

Ее рука не дрогнула ни разу, ее голос тверд, ее действия уверенны.

А если вы трусливое и зависимое существо, то в имидже жесткой леди вы будете выглядеть как клоунессы или хабалки. Подберите себе имидж по плечу.

И когда девушки, плохо стоящие на ногах и тревожные из-за этого, и зависимые, рассуждают, что Розалинда груба, это типичный ЗВ.

Это вы были бы слишком грубы, если попробовали вести себя так же.

То же самое касается мужчин, которые разговаривают с женщинами покровительственно, как крестные отцы мафии, а при этом не способны прокормить даже собственную семью и решить простые бытовые проблемы. Нельзя вести себя как опекуны, если вы не способны никого опекать.

Шкура должна быть по плечу. Имидж – это шкура, помните?

Шкура льва по плечу Майклу, как шкура льва была по плечу Гераклу.

Это совпадение (про льва) не случайно, в фильме очень большое внимание уделяется имиджу.

Имидж “карапузов” Тренера – спортивные костюмчики в веселую клеточку.

Имидж джентльменов – идеально сидящие респектабельные костюмы.

И нужно увидеть, что имидж – это не только одежда, это весь стиль поведения, а за ним – образ жизни и склад характера.

Креатив и спонтанность – у “карапузов”, благородство и шик – у джентльменов.

Чтобы мужчина был таким красивым рыцарем и джентльменом по отношению к своей жене как Майкл, жена должна быть Прекрасной Дамой и настоящей леди.

Когда Розалинде угрожает опасность, Майкл гонит машину, разбивает, а потом бежит в крови на помощь к ней.

Когда он видит, что Сухой глаз собирается изнасиловать ее, он не просто тут же убивает его. Он и после убийства продолжает кипеть от гнева и мечтать о мести и потом с наслаждением мстит зачинщику. “Коснулись МОЕЙ ЖЕНЫ!” – повторяет он, белея от ярости.

А теперь представьте себе, может ли быть у такого Майкла женщина, которая нуждается в мужском внимании и кокетничает с другими от голода?

Жена льва должна держать дистанцию со всеми, она должна быть холодна и непроницаема для всех остальных мужчин.

Вежлива, но неприступна.

И даже для мужа в рабочее время она должна быть недоступна, он не может подойти и взять ее как вещь, и за это отвечает она, а не он.

Для мужчины нормально – пытаться взять. Не мужчина отвечает за дистанцию, а женщина, по правилам гендерной игры.

И только наедине в интимной обстановке она становится нежна и открыта ему. И это контраст, который подчеркивает интимность и эксклюзивность прав мужа. В этом – особенное удовольствие для таких мужей как Майкл. Да и для любых.

Понятно, почему такой имидж у Розалинды?

Очевидно, насколько он оправдан и почему так привлекателен для Майкла и мужчин-зрителей?

Понятно, почему Сухой Глаз рвется унизить Майкла именно через насилие над его женой?

Хотя Розалинда и сама по себе очень привлекательна для Сухого Глаза, сама по себе – вызов и фетиш.

А понятно ли, почему у многих женщин образ Розалинды вызвал недоумение и так много вопросов?

Готовы проанализировать это все с честной рефлексией и эмпатией?