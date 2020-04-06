 

Израиль ввел карантин на время празднования Песаха

06.04.2020, 22:30, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального телеобращения объявил о введении в стране полного карантина на время первых дней празднования еврейского праздника Песах.

«Мы вводим карантин по всей стране с 16.00 вторника (07 апреля) по 07.00 пятницы (10 апреля). Мы не допустим повторения случившегося во время празднования Пурима месяц назад, когда была вспышка заражения коронавирусом», – приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Премьер вновь призвал израильтян отмечать начинающийся вечером 8 апреля Песах «только с участием ближайших родственников, живущих под одной крышей». Нетаньяху сообщил, что правительство Израиля рассматривает возможность введения комендантского часа с 18.00 8 апреля по 07.00 9 апреля для предупреждения распространения коронавируса.

Песах – один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. В этом году празднование Песаха начинается с заходом солнца 8 апреля и продолжается в течение недели в Израиле и восьми дней за его пределами.

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле 6 апреля достигло 8 611, умерли 56 пациентов. По данным министерства здравоохранения, состояние 141 заболевшего оценивается как тяжелое, 107 из них подключены к аппаратам искусственного дыхания, 585 человек выздоровели.

Ранее в РПЦ рассказали, как будет праздноваться Пасха.

Напомним, 29 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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