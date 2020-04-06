Премьера нового Apple MacBook 13 Pro состоится в мае

06.04.2020, 22:30, Разное

Серия топовых ноутбуков Apple на сегодняшний день состоит из новейшего MacBook Pro 16 и более старой модификации с 13-дюймовым дисплеем. Ранее казалось, что именно MacBook 14 должен заменить базовую модель, но теперь появились слухи о скором выходе MacBook 13 Pro.

Тем не менее, по-прежнему неизвестно, какие именно размеры дисплея получит устройство. Таким образом, обычные MacBook 13 вскоре явно исчезнут с продажи. Что касается будущей новинки, то она может получить новую ножничную клавиатуру Magic Keyboard. Аппаратной основой ноутбука, скорее всего, станет процессор из серии Comet Lake-H.

Впрочем, в таком случае 13- или 14-дюймовый MacBook Pro будет обладать более мощными характеристиками по сравнению с топовым 16-дюймовым ноутбуком, подытожили специалисты.