Премьера нового Apple MacBook 13 Pro состоится в мае

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06.04.2020, 22:30, Разное

Серия топовых ноутбуков Apple на сегодняшний день состоит из новейшего MacBook Pro 16 и более старой модификации с 13-дюймовым дисплеем. Ранее казалось, что именно MacBook 14 должен заменить базовую модель, но теперь появились слухи о скором выходе MacBook 13 Pro.
Тем не менее, по-прежнему неизвестно, какие именно размеры дисплея получит устройство. Таким образом, обычные MacBook 13 вскоре явно исчезнут с продажи. Что касается будущей новинки, то она может получить новую ножничную клавиатуру Magic Keyboard. Аппаратной основой ноутбука, скорее всего, станет процессор из серии Comet Lake-H.

Впрочем, в таком случае 13- или 14-дюймовый MacBook Pro будет обладать более мощными характеристиками по сравнению с топовым 16-дюймовым ноутбуком, подытожили специалисты.



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