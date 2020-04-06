Личное: Папа-наркоман

06.04.2020, 22:30, Разное

Исполнитель Гуф, который постоянно исполняет что-то непотребное и скоро совсем превратится в Панина, вывалил переписку с сыном в свои соцсети.

Дай денег, требует сын. Ты наркоман, пишет 10-летний мальчишка, когда деньги поступили на счёт.



Фото: Соцсети

Опубликовав переписку Гуф поблагодарил свою бывшую жену Айзу за то, что она настроила против него ребёнка. Показал всем, какая она мразь.

Тварина, намекает нам Алексей Долматов, он — им деньги, они ему — обзывательства!

Вы знаете, я не очень жалую Айзу в силу многих причин, но даже несмотря на своё отношение к ней, тут я — на её стороне.

Объяснюсь.

Гуф — человек-говно. Наркоман со стажем. Трус. Лизоблюд. Совершенно опустившийся и аморальный человек, с которым нормальным людям даже рядом встать стыдно.

С бывшей женой они не живут 7 лет. То есть, мальчишке было 3 года, когда рэпперы развелись. Всю свою сознательную жизнь ребёнок провёл без отца — точнее, отец как бы был где-то, но от него было больше позора.

Представьте, что вот такое чмо — ваш отец.

Вам 10 лет, и все вокруг знают, кто ваш папа. Это тот чувак, который сторчался вконец. Лежал в психушке. Гоняет собак. Имеет аккаунт в соцсети для эскортниц и вываливает туда вашу с ним переписку.

Представили? Айза мальчишку настроила против отца? Я так не думаю.

Конечно, вряд ли Айза оправдывает в глазах сына отца. А с другой стороны, разве она должна это делать?!

Нет, ну серьёзно, с хера ли она будет создавать образ прекрасного папочки, если он — и все об этом знают! — просто опустившийся наркоман?

Самое большее, на что может рассчитывать бывший муж — это нейтральное отношение его бывшей жены к нему. Но даже в случае негатива со стороны матери, ребёнок способен сам разобраться — никакого «настроила» тут быть не может.

Вот у моей подруги тоже есть сын, с мужем они в разводе. Она не питает никаких-таких особенных чувств к бывшему, но он сам выстроил отношения с сыном.

И обеспечивает. Купил жильё. Берёт пацана всегда с собой, ездит отдыхать с ним, возит на секции и так далее. В этой ситуации — будем честны! — что бы ни говорила плохого мать, пацан сам делает выводы!

Гуф считает, что Айза настраивает сына против него. В мире исполнителя его сын настолько глупый, что не может сам разобраться.

Это — ложный вывод, дорогие мои. Ни одна мать не сможет настроить ребёнка против хорошего и правильного отца.

Так что не надо тут лепить отмазки про бывшую, которая настроила, видите ли, ребёнка против тебя! Ты сам всё сделал. Сам настроил. И получаешь то, что посеял своим отношением.

Когда я слышу, что мать настроила ребёнка против отца, я сразу чётко осознаю, что передо мной — безответственный придурок и чмо, которое ищет себе оправдания.

Не права, разве?