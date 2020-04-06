Бориса Джонсона поместили в палату интенсивной терапии

06.04.2020, 22:26, Новости дня

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в палату интенсивной терапии. Его состояние здоровья ухудшилось, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

Замещать Джонсона на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

О госпитализации Бориса Джонсона сообщили ранее в понедельник.

О том, что британский премьер заразился коронавирусом стало известно 27 марта. Тогда Джонсон сообщил, что у него есть “слабые симптомы”, премьер решил уйти в добровольный карантин, в котором планировал находиться, пока вирус не перестанут обнаруживать в его крови.

Джонсону всего 55 лет, и формально болезнь не представляет для него такой угрозы, как для пожилых людей. Однако его невеста сейчас ожидает ребенка, и коронавирус может представлять опасность для плода.