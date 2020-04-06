 

Бориса Джонсона поместили в палату интенсивной терапии

06.04.2020, 22:26, Новости дня

Интернет-магазин «Навигатор»: Товары для активного отдыхаПремьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в палату интенсивной терапии. Его состояние здоровья ухудшилось, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

Замещать Джонсона на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

О госпитализации Бориса Джонсона сообщили ранее в понедельник.

О том, что британский премьер заразился коронавирусом стало известно 27 марта. Тогда Джонсон сообщил, что у него есть “слабые симптомы”, премьер решил уйти в добровольный карантин, в котором планировал находиться, пока вирус не перестанут обнаруживать в его крови.

Джонсону всего 55 лет, и формально болезнь не представляет для него такой угрозы, как для пожилых людей. Однако его невеста сейчас ожидает ребенка, и коронавирус может представлять опасность для плода.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В Москве нашли мертвым известного артиста

03.03 / “Динамо” победило “Колос” и вернулось на второе место в УПЛ

04.02 / Times – в ЕС опасаются новой волны мигрантов из Ливии

24.02 / Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус

28.03 / Разработан полимерный антисептик

05.04 / Футболист сборной Англии извинился за секс-вечеринку на карантине

14.02 / Безногой девушке ежедневно требуется помощь для выхода со станции в Марьине

18.02 / Польские шахтеры устроили акцию против импорта российского угля

19.03 / NBC – больной COVID-19 мэр Майами продолжает управлять городом, перейдя на удалёнку

25.03 / Индекс Dow Jones показал максимальный прирост в истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска