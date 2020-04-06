Владимир Зеленский: снижение количества заболевших COVID-19 – результат карантина

06.04.2020, 22:26, Новости дня

КИЕВ – За прошедшие сутки в Украине снизился процент заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 6 апреля, во время селекторного совещания с представителями правительства и государственных ведомств отметил президент Владимир Зеленский.

«Снижение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. У нас могло бы быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными», – подчеркнул президент Украины.

Пресс-служба лидера республики сообщает последние данные о том, что из 1319 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки к понедельнику было зафиксировано 68 новых случаев, при этом шестеро граждан умерло из-за тяжелых хронических болезней.

Также президент Украины обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.

«К нам поступает информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансеров. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами», – сказал Владимир Зеленский.

Украинская служба «Радио Свобода» напоминает о том, что 6 апреля вступают в силу новые ограничения, связанные с противодействием коронавирусной инфекции COVID-19.

«Отныне в общественных местах нельзя появляться без маски или респиратора. Также запрещено ходить группами более двух лица, за исключением сопровождения детей (которым до 14 лет теперь нельзя находиться в общественных местах самим)», – подчеркивается на сайте «Радио Свобода».

Зеленский и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу.

«США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья», – сказал Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины 6 апреля.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

«Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов, на борьбу с коронавирусом», – отметил Владимир Зеленский.

Во время телефонного разговора обсуждались возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые официальный Киев планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других зарубежных партнеров.

Президент Украины выразил благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Новые меры карантина – разъяснения

На сайте Правительственного портала органов исполнительной власти Украины отмечается, что «новые нормы ограничительных мер вызвали у граждан множество вопросов».

«Почему ввели правило носить с собой документы, удостоверяющие личность? Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина», – подчеркивается в сообщении.

На вопрос – «можно ходить по улице без маски?», говорится, что «во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе».

«Общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.)», – подчеркивается на сайте Правительственного портала Украины.

Аргументы о необходимости новых мер

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что «правильное или неправильное решение власти» украинцы оценивают исходя из собственной целесообразности и влияния на собственное благосостояние.

«Авторитет закона и государственных институтов в Украине остается крайне низким. При этом большинство людей не знают ни законов, ни Конституции, и мало этим интересуются. Им главное, чтобы власть любыми путями дала им работу или социальную помощь, обеспечила качественное здравоохранение, образование, правопорядок и военную защиту от агрессора. Поэтому аргументы о конституционности или неконституционности какого-либо решения не имеют для людей никакого значения, если они считают какое-то действие правильным», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что в данной ситуации у власти нет времени вести диспуты на юридические темы, о соответствии решений правительства с законами и Конституцией, поскольку нужно быстро спасать людей.

«Если граждане готовы терпеть ограничение свобод ради более быстрого окончания пандемии, то власть должна пойти на максимально ужесточить карантин на короткий срок, чтобы сбить волну распространения коронавируса. Если экономика будет рушиться быстрее, чем ожидалось, нужно задействовать более мягкий, но более длительный вариант карантина, разрешив бизнес-активность с определенными ограничениями, и готовить ускоренными темпами больницы к наплыву пациентов», – отмечает Дмитрий Бачевский.

Меры частично оправданы

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что новые меры частично оправданы, частично – нет.

«У нас нет четкого понимания того, что происходит. И это вызывает много вопросов у граждан. Например, ношение документов с собой – как это влияет на борьбу с коронавирусом? Это нужно только для того, чтобы идентифицировать человека и выписать ему штраф? Это же касается и прогулок в парках. Все-таки в парках можно обеспечить дистанцию между людьми и больше двух метров, а в магазинах этого обеспечить нельзя, но в парках теперь находиться нельзя, а в магазинах можно. Такие парадоксальные требования из постановления правительства вызывают больше вопросов», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что врачи и медицинские работники в Украине все так же остаются в группе риска, никто не может сказать утвердительно, что в больницах достаточно респираторов, масок и необходимого для борьбы с коронавирусом.

«И это вызывает немало вопросов, почему при карантинных мерах так происходит, когда те, кто борется с вирусом, не имеют самого необходимого. А с другой стороны, это объясняется тем, что у нас государственный аппарат после президентских и парламентских выборов особенно не поменялся, это как в высказывании – «не стреляйте в пианиста, он играет как умеет», – подчеркивает Тарас Загородний. По его мнению, правил карантина придерживается большинство украинцев, хотя значительный процент и тех, кто его не выполняет.