В США продолжается спор о применении противомалярийного препарата против коронавируса

06.04.2020, 22:26, Новости дня

В споре об эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения коронавируса президент Дональд Трамп разошелся во взглядах с ведущим инфекционистом США доктором Энтони Фаучи.

В то время как число жертв коронавируса в стране растет на несколько сотен в день, Трамп в ходе ежедневных брифингов в Белом доме расхваливает препарат, утверждая, что он может радикально изменить ситуацию и спасти множество жизней.

«Я действительно считаю, что стоит его применять, – сказал президент в минувшие выходные. – Но это их решение. Это решение их лечащего врача или врачей в больнице. Но что касается гидроксихлорохина – попробуйте его, если хотите».

По словам Фаучи, который возглавляет Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний, данные по гидроксихлорохину «в лучшем случае наводят на размышления» и не основаны на научных исследованиях.

В ходе субботнего совещания рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом разгорелся ожесточенный спор по этому поводу между Фаучи и советником Трампа по вопросам торговли Питером Наварро.

«Этот препарат мог бы спасти жизни, – сказал Наварро в эфире CNN в понедельник. – Мы на войне. Мы пытаемся сделать так, чтобы погибли как можно меньше людей».