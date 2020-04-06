 

В США продолжается спор о применении противомалярийного препарата против коронавируса

06.04.2020, 22:26, Новости дня

В споре об эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения коронавируса президент Дональд Трамп разошелся во взглядах с ведущим инфекционистом США доктором Энтони Фаучи.

В то время как число жертв коронавируса в стране растет на несколько сотен в день, Трамп в ходе ежедневных брифингов в Белом доме расхваливает препарат, утверждая, что он может радикально изменить ситуацию и спасти множество жизней.

«Я действительно считаю, что стоит его применять, – сказал президент в минувшие выходные. – Но это их решение. Это решение их лечащего врача или врачей в больнице. Но что касается гидроксихлорохина – попробуйте его, если хотите».

По словам Фаучи, который возглавляет Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний, данные по гидроксихлорохину «в лучшем случае наводят на размышления» и не основаны на научных исследованиях.

В ходе субботнего совещания рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом разгорелся ожесточенный спор по этому поводу между Фаучи и советником Трампа по вопросам торговли Питером Наварро.

«Этот препарат мог бы спасти жизни, – сказал Наварро в эфире CNN в понедельник. – Мы на войне. Мы пытаемся сделать так, чтобы погибли как можно меньше людей».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / За убийством Хангошвили в Германии стоит ФСБ – расследование Bellingcat и The Insider

14.02 / В Одессе оправдали экс-начальника СИЗО. По версии прокуратуры, из-за его халатности осужденный убил сотрудницу изолятора

04.02 / Лавров вспомнил, что Эрдоган не отверг приглашение в Крым. Но он его и не принимал, а Крым признает украинским

21.02 / Украинский язык сочли непрестижным из-за нехватки рэперов и комиков

08.02 / Умер французский писатель Пьер Гийота

17.03 / Телеведущий Дмитрий Киселев уверен – Владимир Путин назовет приемника раньше, чем через 16 лет

04.02 / Гол Бучневича и пас Панарина не спасли “Рейнджерс” от поражения “Далласу”

04.04 / Певица Pink победила коронавирус

01.04 / ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о мировом продовольственном кризисе

19.02 / Президент Эстонии призвала мировое сообщество отреагировать на атаку боевиков на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска