Кому больше всех грозит коронавирус, рассказали китайские врачи

06.04.2020, 22:24, Новости дня

Самой незащищенной группой пациентов признаны мужчины старше 50 лет с хроническими заболеваниями.

Китайским специалистам удалось установить, кто чаще всего становится объектом заражения коронавирусом. Наиболее уязвимыми оказались мужчины в возрасте более 50 лет, с хроническими заболеваниями. Результаты исследования врачей КНР были обнародованы в ATS Journals.

Ученые выяснили, что больше всего смертельных случаев на начальных этапах вспышки COVID-19 выпало пациентам мужского пола старше 50 лет с неинфекционными хроническими заболеваниями.

В зону риска попали пациенты с гипертонией, ишемической болезнью сердца, а также диабетом.

Специалисты проанализировали анамнез 85 пациентов, которые проходили лечение в двух больницах в китайском Ухане с 9 января по 15 февраля. Средний возраст пациентов был около 65,8 года, мужчины составили 72,9% от числа всех зараженных. Врачи называют такие типичные симптомы к заболевших, как лихорадка, одышка и усталость.

Гипертония, ишемическая болезнь сердца и диабет – самые частые сопутствующие заболевания у умерших от COVID-19. Анализы свыше 80% пациентов при поступлении показали крайне низкий уровень клеток эозинофилов – их число падает при острых респираторных заболеваниях.

У пациентов часто проявлялись осложнения – дыхательная недостаточность, аритмия, острый респираторный дистресс-синдром, шок. Подавляющая часть больных получала антибиотики, противовирусные препараты и глюкокортикоиды.

Ученые установили, что несмотря на бессимптомное протекание болезни зачастую, последствия заражения могут наступить крайне быстро. По имеющимся данным, продолжительность жизни пациентов с момента поступления в больницу в среднем была равна 6,35 дней.

Врачи также подчеркнули, что вирус скорее всего постоянно мутирует, поэтому так важен постоянный контакт между медицинскими сообществами разных государств.

Напомним, что ранее китайские ученые обосновали необходимость срочного лечения коронавируса.

Проблема с распространением COVID-19 заключается еще и в том, что он весьма живуч на различных поверхностях. Ученые из Китая и США сообщили, сколько именно времени в зависимости от типа поверхности “протянет” коронавирус.

Что касается предохранения от заражения, то существует лишь одно средство, об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

Ранее была опубликована информация о том, как россияне соблюдают режим самоизоляции.

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