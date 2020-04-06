Пригожин об обвинениях Соболь в нападении на мужа: «Она человек с извращенной психикой»

06.04.2020, 22:24, Новости дня

Бизнесмен подал иск о защите деловой репутации и чести против юриста «Фонда борьбы с коррупцией».

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал иск о защите деловой репутации и чести против юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом) Любови Соболь. Сложившаяся ситуация вызвала у сотрудницы ФБК истерику. Вероятно, она уже начала переживать из-за возможного публичного извинения перед бизнесменом.

В Тверской районный суд города Москвы поступило заявление от Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком в деле выступает сетевое издание «Царьград» и сотрудница ФБК Любовь Соболь. Последняя занималась распространением клеветы о том, что Пригожин якобы был “бандитом”, совершившим нападением на ее мужа некросоциолога Сергея Мохова в 2016 году. Петербургский бизнесмен потребовал принудить Соболь опровергнуть лживую, порочащую честь и достоинство информацию.

Журналисты «Интерфакса» обратились в пресс-службу компании «Конкорд» Евгения Пригожина за комментарием по поводу судебного иска. Бизнесмен ответил, что неуравновешенная Соболь сама уколола своего мужа во время ролевых игр.

«По моему мнению, как человек с извращенной психикой, Соболь часто делает самые нелепые и неадекватные высказывания. Мне кажется, что более логичная версия произошедшего – Соболь сама уколола в попу своего мужа, занимаясь ролевыми играми», – передала ответ Пригожина журналисту «Интерфакса» пресс-служба «Конкорда».

На канале «Навальный Live» тут же вышел ролик, в котором юрист ФБК кратко пересказала события 2016 года: на Мохова напали недалеко от подъезда дома, неизвестный вколол некое вещество в ногу ее мужа. Однако личного четкого отношения к инциденту она не обозначила. В то же время была заметна ее нервная реакция в эфире, что может говорить о страхе Соболь в преддверии судебного процесса.

Нападение на мужа юриста ФБК было совершено 25 ноября 2016 года. Человек, распознать которого не удалось, вколол в ногу Мохову неизвестное вещество, после чего скрылся. Соболь предположила (бездоказательно), что событие может быть связано с ее расследовательской деятельностью. В интервью оппозиционным изданиям Соболь акцентировала внимание на том, что инициатором покушения был Евгений Пригожин, который якобы имел умысел на убийство Мохова.

Соболь намеревалась возбудить уголовное дело, однако в крови Мохова после укола не было обнаружено никаких токсичных веществ – вред здоровью не был причинен. Естественно, в возбуждении дела сотруднице ФБК было отказано ввиду отсутствия состава преступления.

Как оказалось, сам Мохов утверждает, что нападение совершили некие криминальные структуры, связанные с работой в похоронной сфере. Об этом муж Соболь писал в своем Facebook.

По версии СМИ, Любовь Соболь специально использовала данный инцидент для того, чтобы прорекламировать свою расследовательскую деятельность. Так она хотела придать своей работе социальную значимость и заработать на этом политические очки.