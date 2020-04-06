Коронавирус в первый раз диагностирован в российской колонии
06.04.2020, 22:24, Новости дня
Взятые у сотрудника ФСИН пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения.
В российской колонии впервые диагностировано заболевание COVID-19, сообщают СМИ 6 апреля. Коронавирус обнаружен в крови сотрудника ФСИН, работающего колонии №5 Рязанской области.
И заключенные, и общавшиеся с ним коллеги сдали анализы на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными.
Сам заболевший фсиновец находится дома, в самоизоляции. У него наблюдаются лишь легкие симптомы и помощь врачей ему не нужна. Взятые у мужчины пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения.
По данным «Эха Москвы», сотрудник колонии проводил отпуск в Таиланде, а когда вернулся, то вышел на работу, не проведя положенные 14 дней в карантине.
В ИК-5 приняты меры предосторожности. Так колония не принимает более заключенных из других учреждений ФСИН и не отправляет в другие колонии. Временно заморожена возможность передач, посылок, свиданий.
Времена коронавируса суровы, а рецепт избавления от него только один, убежден российский ученый, член-корреспондент РАН.
Напомним, что жители подмосковной Кубинки возмущены – около 3 тысяч рабочих продолжают строительство колоссального храма Вооруженных сил, и карантинные меры из-за пандемии им не указ.
Ранее ученые сообщили, сколько коронавирус живет на различных поверхностях.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет