Коронавирус в первый раз диагностирован в российской колонии

06.04.2020, 22:24, Новости дня

Взятые у сотрудника ФСИН пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения.

В российской колонии впервые диагностировано заболевание COVID-19, сообщают СМИ 6 апреля. Коронавирус обнаружен в крови сотрудника ФСИН, работающего колонии №5 Рязанской области.

И заключенные, и общавшиеся с ним коллеги сдали анализы на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными.

Сам заболевший фсиновец находится дома, в самоизоляции. У него наблюдаются лишь легкие симптомы и помощь врачей ему не нужна. Взятые у мужчины пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения.

По данным «Эха Москвы», сотрудник колонии проводил отпуск в Таиланде, а когда вернулся, то вышел на работу, не проведя положенные 14 дней в карантине.

В ИК-5 приняты меры предосторожности. Так колония не принимает более заключенных из других учреждений ФСИН и не отправляет в другие колонии. Временно заморожена возможность передач, посылок, свиданий.

Времена коронавируса суровы, а рецепт избавления от него только один, убежден российский ученый, член-корреспондент РАН.

Напомним, что жители подмосковной Кубинки возмущены – около 3 тысяч рабочих продолжают строительство колоссального храма Вооруженных сил, и карантинные меры из-за пандемии им не указ.

Ранее ученые сообщили, сколько коронавирус живет на различных поверхностях.