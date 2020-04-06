Мнение: А из космоса видно коронавирус?
06.04.2020, 22:18, Разное
Полеты в космос даже во время пандемии никто не отменял. Роскосмос готовится запустить новую ракету-носитель с экипажем на борту на МКС. Она уже заняла свою стартовую площадку на космодроме Байконур и ждет команды «старт».
В понедельник, 6 апреля, Роскосмос сообщил радостную весть: очередная группа российских космонавтов будет отправлена на МКС для проведения новых исследований.
На стартовой позиции на космодроме Байконур в Казахстане уже разместилась российская ракета-носитель «Союз-2.1а». С нее впервые будет запущен пилотируемый корабль «Союз МС» вместе с тремя членами экипажа на борту.
Девятого апреля, ровно в 11:05 по Москве 9 со стартового комплекса «Восток» навстречу неизведанному отправятся два российских космонавта — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер — и их американский коллега Крис Кэссиди.
Стыковаться с Междунарожной космической станцией «Союз МС» планирует в 17:16 по Москве.
Грядущий запуск должен войти в историю современной российской космонавтики: это первый запуск пилотируемого корабля «Союз МС» с членами экипажа. Летом минувшего года «Союз-2.1а» был отправлен на МКС без людей на борту — единственным пассажиром на нем был антропоморфный робот «Федор».
Источник: Достало
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