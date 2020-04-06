 

Мнение: А из космоса видно коронавирус?

06.04.2020, 22:18, Разное

Полеты в космос даже во время пандемии никто не отменял. Роскосмос готовится запустить новую ракету-носитель с экипажем на борту на МКС. Она уже заняла свою стартовую площадку на космодроме Байконур и ждет команды «старт».

В понедельник, 6 апреля, Роскосмос сообщил радостную весть: очередная группа российских космонавтов будет отправлена на МКС для проведения новых исследований.

На стартовой позиции на космодроме Байконур в Казахстане уже разместилась российская ракета-носитель «Союз-2.1а». С нее впервые будет запущен пилотируемый корабль «Союз МС» вместе с тремя членами экипажа на борту.

Девятого апреля, ровно в 11:05 по Москве 9 со стартового комплекса «Восток» навстречу неизведанному отправятся два российских космонавта — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер — и их американский коллега Крис Кэссиди.

Стыковаться с Междунарожной космической станцией «Союз МС» планирует в 17:16 по Москве.

Грядущий запуск должен войти в историю современной российской космонавтики: это первый запуск пилотируемого корабля «Союз МС» с членами экипажа. Летом минувшего года «Союз-2.1а» был отправлен на МКС без людей на борту — единственным пассажиром на нем был антропоморфный робот «Федор».

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Компания Hyundai вывела на тесты прототип нового электрического кроссовера

05.02 / Эриду – древнейший шумерский город

09.03 / Смартфон Redmi Note 9 Pro Max получит новый дизайн и мощную камеру

18.03 / Последняя надежда на лето: Обнародованы важные данные о коронавирусе

03.03 / Источник: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro дебютируют в середине апреля

02.04 / Экс-помощница Жанны Фриске заявила, что певица «использовала» Шепелева для рождения ребенка

23.02 / Подписчики раскритиковали Константина Богомолова за совместный снимок с женой и дочерью от прежнего брака

25.03 / «Чтобы не заплыть жирком»: Татьяна Тарасова и Николай Валуев дали советы школьникам на карантине по поддержанию физической формы

04.03 / Помидоры вроде есть, а терсообщества — нет

01.04 / Объявившая о разводе с Джиганом Оксана Самойлова: «Буду счастливой, но по другому сценарию»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска