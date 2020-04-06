Reuters: число умерших от коронавируса в США превысило 10000
06.04.2020, 22:10, Новости дня
Число случаев смерти в результате заражения новым коронавирусом в США в понедельник превысило 10000, согласно подсчетам агентства Reuters.
На данный момент США занимают третье место в мире по количеству жертв заболевания, уступая лишь Италии (15 887 умерших) и Испании (13 055).
По прогнозам медицинских экспертов Белого дома, пандемия может унести от 100 до 200 тысяч жизней в США, даже при условии соблюдения ограничительных мер.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет