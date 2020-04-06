 

Reuters: число умерших от коронавируса в США превысило 10000

06.04.2020, 22:10, Новости дня

Число случаев смерти в результате заражения новым коронавирусом в США в понедельник превысило 10000, согласно подсчетам агентства Reuters.

На данный момент США занимают третье место в мире по количеству жертв заболевания, уступая лишь Италии (15 887 умерших) и Испании (13 055).

По прогнозам медицинских экспертов Белого дома, пандемия может унести от 100 до 200 тысяч жизней в США, даже при условии соблюдения ограничительных мер.



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