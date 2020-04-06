Когда вернутся застрявшие за границей россияне?

06.04.2020, 22:10, Новости дня

Несмотря на отмену из-за пандемии коронавируса всех авиарейсов, в России не собираются отказываться от возвращения соотечественников из-за рубежа. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщают СМИ со ссылкой на главу правительства РФ Михаила Мишустина.

«Хочу подчеркнуть: Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой», – заявил премьер-министр.

При этом, как можно понять со слов Мишустина, россияне для своего возвращения должны непременно зарегистрироваться на портале госуслуг. Но возникает вопрос – все ли они имеют такую возможность, и почему это нельзя сделать иным способом, например, через посольства или консульства?

По разным данным, за границей сегодня находятся от 25 до 35 тысяч россиян, не сумевших вовремя вернуться домой. Ситуация с ними оказалась в подвешенном состоянии после того, как российский федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил с 4 апреля отказаться от массового вывоза самолетами соотечественников и готовить каждый вылет в зависимости от загодя составленных и согласованных списков. В итоге были отменены рейсы из Нью-Йорка, Таиланда, Вьетнама, Японии, Индии и с Мальдив.

Между тем положение многих граждан России в разных частях света с каждым днем становилось все более бедственным: помимо растущей угрозы инфекции,

они вынуждены были покидать гостиницы, закрывавшиеся в связи с пандемией, у них заканчивались средства на повседневные расходы, включая питание.

Кинорежиссер Александр Сокуров по этому поводу написал открытое письмо в Совет по правам человека при президенте РФ, обнародованное на телеканале «Дождь». «Мы нашли огромные средства для отправки целых эскадрилий огромных транспортных самолетов, чтобы подарить разным вполне благополучным странам то, в чем сами сегодня нуждаемся более всего: и специальное оборудование, и маски, и дезинфицирующие средства, – в частности, сказал он. – Но у нас нет ни авиации, ни средств для того, чтобы вернуть наших граждан на Родину. Как это называется и что происходит?»

Напомним, Москва в конце марта направила в Италию 15 самолетов с военными врачами-вирусологами для борьбы с пандемией, а также один транспортный самолет в США. Многими западными политиками и экспертами это было расценено как часть пропагандистской кампании. Российские медиа писали на эту тему часто и охотно, преподнося все как бескорыстную помощь.

Об 11 самолетах, отправленных из России в Сербию в рамках борьбы с коронавирусом, сообщалось уже куда более скупо. В стране весьма неоднозначно восприняли такую щедрость, особенно на фоне того, что средствами индивидуальной защиты в самой России слабо обеспечен даже медицинский персонал.

Председатель общественной организации «За права человека» Лев Пономарев считает, что российская вертикаль власти и Министерство иностранных дел действуют неэффективно, потому что там сидят люди, не заинтересованные в защите сограждан за рубежом. По его словам, он убедился в этом давно, получая жалобы попавших в тяжелое положение соотечественников на бездушие и формализм работников дипмиссий.

«Могли бы давно от руки переписать всех нуждающихся в отправке домой. Нет, вместо этого придумывают какие-то неуклюжие схемы возвращения. А все ли имеют возможность записаться на сайте Госуслуг, есть ли у людей интернет и деньги на него? Это, похоже, никого не волнует», – резюмировал правозащитник в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Профессор Московского экономического института Игорь Чубайс заметил, что понять власти в ситуации, когда нужно вернуть на родину своих соотечественников из зарубежных государств, а это оказывается почти невозможным, – нельзя. По его оценке, картина очень неприятная, но неудивительная.

«Власти нас уже приучили, что интересы граждан у них находятся на десятом плане. Вот и сейчас Кремль направляет лайнеры куда угодно – в США, Италию, Сербию… И это было бы приемлемо, если бы не оставляли в беде своих. А то взять хотя бы самолет, который прилетал в США. Никому из российских чиновников и в голову не пришло, что обратным рейсом можно было отправить настрадавшихся соотечественников, ожидавших отправки сутками», – подчеркнул в комментарии «Голосу Америки» профессор.

Российский военный самолет «Ан-124» с 60 тоннами медицинского оборудования 30 марта приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке – эпицентре вспышки коронавируса в США.