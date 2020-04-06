 

В Южной Корее создали капсулы для приема людей с подозрением на коронавирус

06.04.2020, 22:09, Разное

В Южной Корее создали специальные капсулы для приёма людей с подозрением на коронавирус. Каждая из них позволяет за час обследовать до десяти человек.
Распространение коронавируса по всему миру подталкивает учёных к новым разработкам и такой стала специальная медицинская капсула в Южной Корее. Она полностью автономна и изолирована от внешнего мира. Внутри специально поддерживается отрицательное давление, чтобы вирус не смог распространяться за пределы небольшой комнаты.

Внешне она представляет из себя обычный прямоугольник, изготовленный из прозрачного пластика. Для врачей имеются отверстия со встроенными медицинскими перчатками. Это позволяет специалисту взять мазок и при этом не контактировать с человеком напрямую, тем самым снижая риск возможного заражения. После каждого посетителя капсула дезинфицируется, что занимает всего несколько минут, пишет издание ТАСС.

Разработчиком новой капсулы числятся работники госпиталя Yangji из Сеула. В настоящий момент у них имеются четыре готовых изделия, которые работают в полную мощность. Они планируют ещё больше расширить производство новых капсул и готовы поставлять их в другие страны. Отмечается, что новая южнокорейская разработка прекрасно подойдёт не только для диагностирования коронавируса, но и других высокопатогенных заболеваний.



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