Газета ВЗГЛЯД вошла в список ресурсов с бесплатным доступом

06.04.2020, 22:08, Новости дня

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам.

«Поддержать инициативу операторов связи и провести эксперимент по оказанию гражданам РФ на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ для использования социально значимых информационных ресурсов с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года», – говорится в приказе.

Согласно документу, участниками эксперимента на добровольной основе являются «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком».

Помимо этого, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило перечень из 391 социально значимого информационного ресурса, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.

«Утвердить прилагаемый перечень социально значимых информационных ресурсов … , в который включены сгруппированные по категориям востребованные социально значимые информационные ресурсы … и информационные ресурсы, предложенные государственными органами», – говорится в приказе.

В документе уточняется, что востребованность информресурсов, попавших в перечень, определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. По мере необходимости перечень может изменяться, но не чаще раза в неделю.

Владельцы ресурсов, вошедших в перечень, через месяц должны создать для проекта «Доступный интернет» отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео (это не касается сайтов категорий культура, литература, искусство, образование и обучение, здоровье, наука). Не создавшие отдельные страницы могут быть исключены из перечня.

Перечень разделен на 19 категорий. В категории «Онлайн медиа и новостные агрегаторы» в перечень вошли сайты Деловой газеты «Взгляд» (vz.ru), МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today, «Российской газеты», сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости» и другие.

В категории «Государственные органы и сервисы» вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства России, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг и другие.

Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин поручил правительству совместно с телекоммуникационными компаниями обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для дистанционного обучения и заказа лекарств.

Ранее президент, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.