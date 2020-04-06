 

На посольство Чехии в Москве напали люди в масках. Чешский МИД направил ноту протеста

06.04.2020, 22:06, Новости дня

На посольство Чехии в Москве напали люди в масках. Об этом 5 апреля сообщило посольство Чешской Республики в Москве.

“Утром 5 апреля представители организации “Другая Россия” организовали акцию протеста перед зданием посольства Чешской Республики в Москве. На заборе посольства был вывешен баннер с призывом “Стоп фашизму”. Во время протеста участники бросили дымовую шашку на территорию посольства”, – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел (МИД) Чехии направило МИД России официальную ноту о нападении,  сообщает 6 апреля на своем сайте МИД Чехии.

“Мы ожидаем, что российские власти примут меры для предотвращения подобных инцидентов”, – сказано в сообщении.

В ноте протеста также упоминается, что к “мероприятию” присоединилась экстремистская организация, которая оправдывала вандализм в ответ на шаги пражского самоуправления.

По данным “Радіо  Свобода”, нападение связывают с демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

3 апреля в Праге демонтировали памятник Ивану Коневу. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж пошутил, что сделали это из-за несоблюдения карантина, потому как Конев был без маски.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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