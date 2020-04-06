Музей Революции достоинства заявил, что вандалы разрушили фотовыставку на Майдане. В полиции сообщили, что ее сдуло ветром

06.04.2020, 22:06, Новости дня

Национальный музей Революции достоинства сообщил, что в ночь на 6 апреля неизвестные разрушили фотовыставку “Столетие непокоренных”, посвященную борьбе украинцев за независимость в разные периоды.

“Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. Какую цель преследовали вандалы, остается вопросом. Музей подготовил заявление в полицию”, – сказано на странице музей в Facebook.

Позже в Шевченковском райуправлении полиции Киева агентству “Интерфакс-Украина” заявили, что факта вандализма не было.

“Мы проверили информацию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что никакого акта вандализма не было, – выставку просто сдуло ветром, а какой-то человек потом просто сложил плакаты и фотографии”, – отметили в управлении.

В полиции добавили, что заявлений о разрушении выставки в правоохранительные органы не поступало.

У час суцільних обмежень у громадських місцях, парках, на дитячих майданчиках та контролю за їх виконанням,… Posted by Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum on Esmaspäev, 6. aprill 2020