 

Модифицированный “Союз” готовится к старту 9 апреля

06.04.2020, 22:01, Новости дня

Модифицированный "Союз" готовится к старту 9 апреля. Как сообщает ГТРК "Самара" со ссылкой на Роскосмос, самарскую ракету-носитель сегодня установили на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур. Уточняется, что эта модификация полетит в космос с экипажем на борту впервые.

После установки ракеты в вертикальном положении сейчас начался следующий этап подготовительных работ: автономно испытываются системы и агрегаты. Состав экипажей — основного и дублирующего окончательно утвердят 8 апреля. Предварительно 9 апреля в в полет отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Время старта — 11.05 по московскому времени.

Самарская ракета-носитель "Союз-2.1а" представляет собой трехступенчатую модель среднего класса, модифицированный вариант "Союза-У", находящегося в эксплуатации с 1973 года. Она обеспечивет запуски в космос аппаратов военного, социального и сельскохозяйственного назначения.

Текст:

ГТРК "Самара"



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