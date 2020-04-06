Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля

06.04.2020, 22:01, Новости дня

"Мы не допустим повторения случившегося во время празднования Пурима месяц назад, — заверил находящийся на режиме самоизоляции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, — когда была вспышка заражения коронавирусом COVID-19".

Поэтому израильский премьер объявил в Израиле о введении строгого карантина во время первых дней недельного празднования праздника Песах. Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.

Песах — один из главных иудейских праздников, отмечаемый в память об исходе еврейского народа из Египта. Нетаньяху призвал встречать начинающийся вечером 8 апреля Песах только с ближайшими родственниками, живущими под одной крышей. Израильские врачи предупреждают граждан еврейского государства от переедания на карантине.

В Израиле уровень заболеваний выше в тех городах, где проживают более ортодоксальные евреи. Больше всего заболевших коронавирусом насчитывается в Иерусалиме, на третьем месте Тель-Авив. На 6 апреля в Израиле выявлено 8 тысяч 611 пациент с коронавирусом, умерли 56 человек. При этом состояние 141 заболевшего оценивается как тяжелое, 107 из них подключены к аппаратам искусственного дыхания. 585 человек с 27 февраля, когда был выявлен первый заболевший, уже выздоровели. Первый случай смерти от осложнений коронавирусной инфекции в Израиле датируется 20 марта 2020 года. Коронавирус был обнаружен даже у министра здравоохранения Израиля.

6 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин созвонились и договорились об авиарейсах по вывозу из двух стран граждан домой.