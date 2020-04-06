В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

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06.04.2020, 22:00, Новости дня

Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал губернатор региона Андрей Никитин.

По его словам, умерший мужчина перенес инсульт и у него был ряд сопутствующих заболеваний.

Никитин отметил, что коронавирус наложился на все проблемы пациента со здоровье и подчеркнул, что окончательные причины смерти станут известны 7 апреля.

В РФ зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусом, 47 человек умерло, 406 выздоровело.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицированы 1 миллион 330 тысяч человек, более 73 тысяч умерли, почти 208 тысяч вылечились.



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