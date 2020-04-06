 

Мнение: Клуб Зелёной Свиньи №2, российские подшипники и связь при нулевом балансе

06.04.2020, 21:54, Разное

1. Мы с Кримсональтером провели второе заседание Клуба Зелёной Свиньи. Говорили про карантин, про возможную победу Китая над США, про твиттерное бешенство Дональда Трампа и про банкротство крупного сланцевика.

К посту я приложил сокращённую версию видео, полная версия доступна на «Спонсоре»:

https://sponsr.ru/greenpig

2. Кстати, о подшипниках, которые мы в России якобы разучились производить:

http://www.sevmash.ru/rus/news/2902-2020-04-01-19-01-26.html

Севмаш освоил производство подшипников для резервных движителей атомных подводных крейсеров. В арсенале предприятия также создание большого числа подшипников для валопроводов кораблей и судов.

На предприятии ведется изготовление и сборка упорно-опорных подшипников резервных движителей подводных кораблей. Здесь применяются новые материалы, которые позволяют двигательному комплексу работать на больших оборотах в агрессивных условиях морской среды. Изделие имеет длительный срок службы и уже установлено на двух подводных кораблях.

Севмаш также является единственным производителем подшипников для валопроводов кораблей и судов в северо-западном регионе России. Многие из этих изделий – разработка специалистов предприятия. Освоено производство подшипников на основе полимеров с применением графитосодержащих материалов, имеется участок наплавки классического изностойкого баббита. Опорно-упорные и опорные подшипники Севмаша устанавливаются на атомные подводные лодки и другие корабли, на гражданские суда, экспортируются в другие страны и позволяют предприятию получать прибыль.

3. Оказывается, операторы сотовой связи собирались по случаю карантина оставить мобильную связь даже тем, у кого кончились деньги на счету. Твёрдого обещания, как я понял, они не давали, но намерение такое было:

https://www.ixbt.com/news/2020/03/25/v-rossii-razreshili-zvonki-i-mobilnyj-internet-dazhe-pri-nulevom-balanse.html

Как сообщает издание Комммерсантъ, для тех абонентов мобильных операторов, которые не могут оплатить услуги из-за карантина, будет предусмотрена возможность пользоваться услугами связи и интернета с отсрочкой оплаты.

Операторы уже обсудили с властями вероятность предоставления безлимитного доступа к мобильному интернету для тех, кто находится на карантине, в случае введения в стране чрезвычайной ситуации. Остается надеяться, что до этого дело не дойдет.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») с 24 марта предоставляет услугу отсроченного платежа на срок до 30 дней. Сумма лимита составляет от 250 руб. до 1 тыс. руб. в зависимости от абонентской платы. По истечении 30 дней или исчерпании лимита сумму необходимо перевести в положительный баланс.

«МегаФон», МТС и Tele2 тоже предлагают похожие услуги.

Вопрос к читателям – работает ли у вас связь или интернет при нулевом балансе прямо сейчас?

Источник: Место для дискуссий



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