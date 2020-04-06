 

Мнение: Платное тестирование от COVID-19

06.04.2020, 21:45, Разное

Роспотребнадзор сообщил, что возможно проведение платных тестов с выездом на дом. Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.

Это, похоже, дальнейшая эволюция уничтожения системы здравоохранения в нашей стране и окончательный переход к системе платных медицинских услуг. Идеальный бизнес: вначале создаем атмосферу страха и ужаса, мотивируем клиента, который отдаст последнее, чтобы удостовериться в своем здоровье. При этом точность тестов неизвестна, а проводить их можно хоть каждый день – они всего лишь говорят – обнаружен ли вирус у человека на день обследования или нет.

Звериный оскал криминального режима здесь уже никто и не пытается прикрывать. Вместо того, чтобы обеспечить массовое и бесплатное тестирование всех, предлагается платная услуга для избранных, у которых еще есть возможность ее оплатить.

Эта система просто не должна жить. Ее существование прямо противоречит выживанию людей и страны.

Источник: Эль Мюрид



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