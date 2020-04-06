 

Мнение: Коронавируснуй суверенитет

06.04.2020, 21:42, Разное

Началось?  4 апреля в Казани 32-летний мудак ограбил 80-летнюю бабушку, отобрав у нее сумку на колесиках, в которой были продукты и кошелек (бабушке нанесен ущерб на сумму около 6 тыс рублей).

Понятно, что этот урод вышел на промысел не из-за голода в связи с самоизоляцией. Но самоизоляция облегчила преступление. Когда на улице никого, грабить стариков – проще. На видеозаписи четко видно, что грабитель спокойно дождался, когда со двора уехал автомобиль, водитель которого уже своим присутствием мешал совершить преступление.

Грабителя отловили по горячим следам, по видеозаписи его опознал участковый…

А еще в казанском Кремле договорились до того, что приравняли Москву и Московскую область к Израилю, Франции, Турции, Доминикане… Так и сказали, что в Татарстане – 16 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. И все случаи «имеют завозной характер». Потому что «заболевшие приехали из Турции, Франции, Москвы, Московской области, Израиля, Доминиканской Республики, ОАЭ»…

Если это не коронавирусный суверенитет, что это такое? Спасибо и на том, что пока не говорят, что грабителя завезли из Ульянвоской области или Чувашии?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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