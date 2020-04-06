Разговор Трампа и Путина подтолкнул нефть к стабилизации

06.04.2020, 21:35, Новости дня

Телефонный разговор между президентами США и РФ привёл к росту мировых цен на нефть, так как вскоре после него российские компании дали понять, что готовы к снижению объёмов нефтедобычи, пишет Forbes. Как отмечает журнал, члены ОПЕК+ могут пойти на сотрудничество. Они осознали, что попытки сохранить за собой долю рынка с помощью низких цен недальновидны, в то время как сокращение нефтедобычи на 2 миллионов баррелей в сутки стабилизирует ситуацию.



Reuters

«Российский рыночный нефтяной сговор! Скорее, вытаскивайте Роберта Мюллера с пенсии! Зовите Рэйчел Мэддоу! Открывайте расследование в палате представителей!» — пишет Forbes.

«Очень важный» телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который состоялся, прямо когда первый давал интервью каналу Fox, мог оказать некоторое влияние на цены на нефть. На данный момент цена на июньскую нефть, а также другие фьючерсы превысила $30.

Предполагалось, что эта неделя станет началом конца сделки ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи в условиях низкого спроса. Главными участниками соглашения были Саудовская Аравия и Россия, а основная цель этой договорённости — дать ответ на конкуренцию со стороны американских сланцевиков.

Однако месяц назад Москва и Эр-Рияд столкнулись лбами — и отказались сокращать нефтедобычу. Это означало, что как русские, так и саудовцы будут добывать больше нефти как раз в то время, когда пандемия поставила главные экономики мира на паузу.

Саудовская Аравия созвала срочную встречу в формате ОПЕК+ во многом из-за опасений, что в хранилищах не останется свободного места для всей той нефти, которую она производит, но не продаёт, что потенциально может привести к появлению бесплатного чёрного золота.

Вскоре после переговоров Путина и Трампа российские компании дали знак, что готовы пойти на сокращение нефтедобычи. «Подобный поворот неудивителен, — считает аналитик нефтяной отрасли банка Barclays Амарприт Сингх. Политическое вмешательство со стороны Вашингтона было вероятным, так как последний беспокоился, что Саудовская Аравия попытается раздавить американских нефтедобытчиков, в то время как США борются с пандемией.

Остаётся некоторая доля неопределённости насчёт участия в переговорах некоторых стран, не входящих в ОПЕК, в частности США, однако весь размах нынешнего шока спроса означает, что всем крупнейшим мировым производителям нефти придётся сойтись вместе, возможно, в неком формате под условным названием ОПЕК++.

Если эта группа согласится на сокращение объёмов нефтедобычи на 2 миллионов баррелей в сутки от базовых мартовских показателей, то такое решение уменьшит прогнозируемый дисбаланс приблизительно на 30%, что приведёт к стабилизации цен на нефть.

При этом Саудовская Аравия столкнулась с трудностями в плане поиска покупателей нефти — в частности, речь здесь идёт о Китае — даже несмотря на то, что Эр-Рияд предлагает огромные скидки.

В нынешней ситуации цена на нефть со скидкой меньше себестоимости товара, что нельзя нивелировать большими объёмами продаж или более низким курсом валют в том случае, если спрос остаётся на невысоком уровне. «Мы ожидаем от производителей ОПЕК+ сотрудничества, так как попытки сохранить за собой долю рынка в нынешних условиях кажутся как тщетными, так и недальновидными», — считает Сингх.

Более того, рост объёмов добычи сланцевой нефти начал замедляться ещё до начала пандемии. Сланцевики отказались от дополнительных расходов из-за опасений разориться. По оценкам Barclays, средневзвешенная безубыточная цена на нефть в Баккеновской формации, Пермском бассейне, а также в Игл-Форде составляет около 50$ за баррель.

По словам Сингха, производители за пределами Америки постепенно начинают чувствовать себя лучше, в то время как в США из-за низких цен на нефть открывается меньше новых проектов. Данная тенденция даёт основания для более оптимистичных оценок перспектив ОПЕК и РФ по восстановлению спроса.