Предсказавший пандемию Билл Гейтс видит спасение в карантине

06.04.2020, 21:35, Новости дня

Ещё в 2015 году основатель Microsoft Билл Гейтс предупреждал о возможности пандемии, более смертоносной, чем война. В интервью Fox News бизнесмен отмечает, что, если бы не введение жёстких карантинных мер, сдержать распространение COVID-19 и снизить смертность было бы невозможно.

Я хочу показать вам видео, которое собрало более 26 миллионов просмотров.

БИЛЛ ГЕЙТС, бизнесмен и филантроп: Если в ближайшие несколько десятилетий что-то убьёт более 10 миллионов человек, вероятнее всего, это будет не война, а высокозаразный вирус. Не ракеты, а микробы.

Это заявил Билл Гейтс ещё в 2015 году. Пять лет назад он предупреждал именно о той угрозе, с которой мы все столкнулись сейчас.

С тех пор Гейтс делал для предотвращения пандемии всё что мог. Два месяца назад Фонд (Билла и Мелинды. — ИноТВ) Гейтс выделил 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Ранее я побеседовал с Биллом Гейтсом — о том, что нам необходимо делать дальше.

Билл, потребовалось четыре месяца, чтобы число заражений во всём мире дошло до полумиллиона. И всего семь дней — чтобы прибавилось ещё полмиллиона. Насколько опасен, насколько грозен этот вирус? И как вы видите развитие этой эпидемии в США?

БИЛЛ ГЕЙТС: Это кошмарный сценарий, потому что респираторные вирусы, передающиеся от человека к человеку, могут распространяться экспоненциально. Если бы мы продолжили ходить на работу и путешествовать, как раньше, эта кривая никогда бы не согнулась, пока не заразилось бы большинство. И тогда в больницы за помощью обратилось бы громадное число людей. И многие, многие бы умерли.

Нам пришлось прибегнуть к карантину, к старому методу времён чумы, как к нашему основному инструменту. К счастью, если мы применим его достаточно хорошо, к концу месяца эти числа должны начать выравниваться. И тогда, если мы так и продолжим в масштабах всей страны и будем тестировать, кого надо, чтобы понять происходящее, — пока ещё этого не делается, — цифры начнут снижаться. И тогда мы сможем подумать о какой-то степени послабления карантина.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2020 года.