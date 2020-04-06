Курс доллара опустился ниже 76 рублей, курс евро – ниже 82 рублей

06.04.2020, 21:30, Новости дня

Курс доллара в ходе торгов на валютном рынке Московской биржи опустился на 0,7% – до 75,96 рублей. В свою очередь, курс евро снизился на 0,8% и находился на отметке 81,99 рубля.

Так, курс доллара торговался на отметке 75,95 рублей (–0,7% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), в моменте достигая 75,93 рублей, а курс евро – 82 рубля (–0,8%), передает ТАСС.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 3,3% – до 33 доллара за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 5,9% – до 26,68 доллара за баррель.

Тем временем, Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису, а в ситуации на нефтяном рынке российская сторона настроена на конструктивный переговорный процесс.

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